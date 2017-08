Blockchainová republika: přestavme Česko na odvážné technologii

PRAHA Nesmíme se bát odvážných věcí, třeba těch, které jsou dražší než zlato. Technologie blockchainu, která je základem virtuální měny Bitcoin, může být obrovskou příležitostí pro Česko.

Bitcoin zase láme rekordy. Poté co prolomil hranici čtyř tisíc dolarů stojí dnes v přepočtu přes devadesát tisíc korun. Troyská unce (cca 31 gramů) zlata přitom „jen“ kolem 28 tisíc. Jak je možné, že je cena virtuální měny tak vysoká? Přestože se s ní platí i za drogy a zbraně. Přestože se jedna část bitcoinové komunity teď v létě rozhodla, že půjde vlastní cestou a došlo k rozdělení měny na dvě... Přestože běžný smrtelník jen těžko chápe, kde se vlastně ta měna vůbec vzala... stejně její kurs roste. Ano, s velkými výkyvy. Ano, i díky spekulantům. Ale nahoru to jde.



Možná že odpověď na tyto otázky se jmenuje „blockchain“. Je to technologie, na které bitcoin funguje, zatím skrytá spíš v pozadí. Ale možná poskytuje vysvětlení, proč má bitcoin budoucnost a jeho cena je opodstatněná. Ta technologie ho jakoby povyšuje nad ostatní, zdůvěryhodňuje ho. Hned vysvětlíme...

Technologie důvěry

Finančníci z Goldman Sachs nedávno rozeslali klientům tuhle zprávu: „Blockchain je nová technologie pro větší důvěru transakcí.“ Něco, co v češtině nemá ještě ani jméno, nějaký „blockchain“ a vzbuzuje to takovou důvěru?

Těžko to teď překládat – nevíme, jaké slovíčko se pro to v češtině zavede. Na webovce blockchain.cz je už přes 240 návrhů, jak to přeložit; například řetězoblok, datasíť, blokovník, blokenice, nebo třeba svazák.

Každopádně, nejen bitcoinová komunita, ale i bankéři a finančníci po celém světě předpokládají, že blockchain přinese revoluci v platebním styku. V tom, jak si posíláme peníze. Jakým způsobem to tedy celé funguje a proč do toho investují největší finanční žraloci doslova stovky milionů?

Představte si, že chcete zaplatit třeba měsíční účty za vodu a energie. Nejlépe doma u počítače vyplníte formulář v internetovém bankovnictví, potvrdíte, a jste o pár stovek lehčí. Vaše peníze se z účtu v bance vydají do zúčtovacího centra v centrální bance a odtamtud pak na účet v bance vašich plynáren či elektráren. Právě kvůli téhle cestě trvají platby zpravidla alespoň jeden den, a taky vás něco stojí.

Je to ještě o něco složitější – a taky mnohem dražší – když posíláte peníze do zahraničí, například zálohu na pěkný hotel u moře. Mnohem rychlejší je placení kartou, ale i tam putují peníze přes nějaký centrální počítačamnohdy vidíte na výpisu z účtu, že vám částku skutečně strhli až po několika dnech nebo týdnech.

Z peněženky do peněženky

Ne tak u blockchainu. Zní to jako pohádka, ale v tomto systému jdou platby přímo z vaší elektronické peněženky do té druhé, a to řádově v čase minut. Tedy obvykle z jednoho mobilu do druhého. Trik je v tom, že neexistuje žádná centrální banka (libertarián se teď musí rozplývat „neexistuje centrální banka“), přes kterou by peníze musely putovat.

Všechny blockchainové peněženky si mezi sebou povídají, o vašem převodu si řeknou, a tím se transakce navzájem i ověřují. Proto se také chvilku po odeslání a přijetí čeká na ověření transakce v celé síti. Jako když v kanceláři zakřičíte „dávám Frantovi stovku“ a všichni kolegové ví a dosvědčí, že Franta má stovku a vy už ne. A pak to ještě řeknou ostatním kolegům.

Je to vlastně v principu geniáně jednoduché: ta technologicky nesmírně sofistikovaná část je právě ověření vašeho převodu, které se dělá přes celou síť navzájem propojených počítačů, respektive mobilů. A tohle taky zabezpečuje, že je to celé prakticky nezfalšovatelné. Právě proto to může být budoucnost – okamžité a levné posílání peněz bez možnosti ho zfalšovat, navíc na prakticky nezbouratelné síti, bez slabého centrálního serveru, který může být napaden hackery.

Nejde tedy zdaleka jen o Bitcoiny. Americké banky si také nedokážou hned představit, že by přijímaly mezi sebou místo dolaru bitcoin. Ale dokážou si dobře představit, že by ten dolar jednou pendloval mezi mobily, v blockchainu, a nikoliv zastaralými platebními systémy, kde převody trvají věčnost. A také už na tom velmi usilovně pracují.

Dnes věříme centrální bance, případně vládě, že papírků nenatiskne moc, že se bude bojovat proti padělkům, a že to, co mi přijde na účet, mohu někde použít – protože to někomu jinému z účtu odešlo. Do budoucna budeme věřit sobě navzájem a ohlídají nás všichni ostatní, respektive mobily všech ostaních. Namísto jedné banky nebo vlády, budou nás ověřovat jakoby ostatní.

Blockchain změní svět

Právě to, čemu se říká decentralizace, je na blockchainu to nejzajímavější. Asi se ptáte, jestli by se takový systém nedal použít i na něco jiného. Samozřejmě, že dal.

Namísto ověřování podpisů a dokumentů na poště nebo u notáře, můžete záležitost snadno řešit právě přes blockchain, stačí mít podpis či dokumenty v elektronické podobě, v souboru v počítači. Namísto jednoho úředního razítka vám pravost dosvědčí miliony lidí. Když nahrajete takový dokument, všichni ostatní v budoucnu potvrdí, že jste to skutečně vy a je to pořád ten samý soubor.

Podobně můžeme mít na blockchainu různé registry, třeba vozidel. Namísto chození na úřady smalým a velkým techničákem a přepisování auta, ho prostě převedetevmobilu na někoho jiného a během minuty o tom ví ostatní řidiči.



Shrnuto, blockchain je technologie, která asi změní svět. I když možná bitcoin nakonec spadne a možná upadne do zapomnění, zrodí se jináměna, které masy uvěří, nebo se dál bude platit dolary, eury, korunami, kdo ví – technologie zůčtování bude důležitá. Blockchain je nesmírně efektivní, robustní, a umožňuje obrovské úspory.

Příležitost pro Česko

Blockchain je proto pro nás obrovská příležitost, a to nejen pro firmy, ale i pro stát. Úřady, které vás dnes nutí stát fronty a vyplňovat hory formulářů, se musí změnit; musí koupit nové IT systémy, aby sloužily občanům. Tak proč nebýt odvážní a nepostavit je právě na blockchainu? Mozky na to v Česku máme, státní správa může ukázat cestu, proslavit nás ve světě a namísto kupování cizích, naopak prodávat naše skvělé IT.

Potřebujeme to, čemu Američané říkají „moonshot“, podle Kennedyho ambiciozního plánu dostat člověka na měsíc. Projekt, kterým prorazíme ve světě.

Můžeme tak mít na blockchainu postavené placení lepší než Švédsko, můžeme mít ověřování listin a podpisů a být dál než Estonsko. Nebo třeba registr vozidel, daňové registry, nebo třeba nabídky a poptávky volných pracovních míst. A být dál, než kdekoliv na světě. Blockchainová republika je pozitivní spojení, vize, směr, kam jít.