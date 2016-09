Bod zlomu jsme překonali, v USA Anthropoid vydělal přes 3 miliony dolarů, říká koproducent Ondříček

LN: Jak se zatím Anthropoidu daří v zahraničí?

Přímo úměrně tomu, jak je ten film velký: nezávislý, v americkém měřítku středněrozpočtový nebo skoro nízkorozpočtový projekt. Bylo od začátku jasné, žeAnthropoid není ani pro režiséra, ani pro herce, ani pro producenty filmem, na kterém by vydělali nějaké velké peníze. Ale je to film, od kterého hodně očekávají a kterým si především chtěli splnit určitý sen, což se nám všem podařilo. Anthropoid běží v kinech v Americe, kde zatím vydělal něco málo přes tři miliony dolarů. Tam byl určitý bod zlomu, říká se, že když film v Americe nevydělá jeden a půl milionu dolarů, tak si většinou nezaslouží celosvětovou distribuci. Náš film se nad tu částku dostal velice rychle. Teď byl uveden v Anglii, tam měl za první víkend v přepočtu tři sta tisíc dolarů, byl na nějakém patnáctém místě v žebříčku. Není to nějaký obrovský úspěch, ale je to úspěch úměrný velikosti filmu.

LN: Koproducenty Anthropoidu jsou američtí LD Entertainment, francouzští 22h22 a Lucky Man Films čili vy. Jak velký byl váš podíl na produkci filmu?

Stáli jsme u zrodu filmu. Český podíl byl finančně nezanedbatelný a kreativně překvapivě velký.

LN: Fungovali jste tedy i jako kreativní poradci režiséra Seana Ellise?

Já i další členové štábu, výkonný producent Kryštof Mucha, vedoucí výroby Daria Špačková, Kateřina Oujezdská, která dělala casting, všichni jsme se Seanem denně komunikovali a Sean se nás ptal až překvapivě intenzivně. Samozřejmě já za sebe řeknu, že každý režisér je jiný, každý by k té látce přistoupil jinak – Sean je, řekl bych, výrazně jiný typ, než jsem já, ale o to to pro mě bylo zajímavější.

LN: Nebylo vám líto, že se film netočí v češtině? Třeba i proto, že svůj film Metro Manila natočil Sean Ellis na Filipínách v tamním jazyce?

On je takový experimentátor, co se týče jazyka. Přišel s tím, že budou angličtí herci mluvit s českým akcentem, a já jsem se dost zhrozil, když jsem to poprvé slyšel. Ale musím říct, že ve finále mě to příjemně překvapilo. Přišlo mi to od něj jako nesmírně pokorný tah vůči tomu tématu. Že to pro Čechy může vyznívat trapně nebo že nás to tahá za uši, to pro některé lidi tak je. My Češi chceme být jakoby strašně světoví, a zároveň jsme strašně lokální. Tuhle věc mnozí nedokážou vzít tak, že to je tah anglického režiséra, aby nám udělal radost, ale bereme to jako aroganci. To mě u některých lidí trochu zklamalo. Ale na druhé straně to respektuji.

DAVID ONDŘÍČEK (* 1969) Režisér a producent. Vystudoval dokumentární režii na FAMU, debutoval ale v roce 1996 hraným filmem Šeptej. Roku 1999 založil produkční společnost Lucky Man Films. Jeho zatím poslední režijní prací byl snímek Ve stínu.

Režisér David Ondříček.

LN: Jak se vám líbil nápad obsadit Jamieho Dornana? Na jedné straně je to hvězda, na druhé straně je spojený s Padesáti odstíny šedi, tedy úplně jiným typem filmu. Nebáli jste se trochu jeho obsazení?

Nebáli, já jsem ho znal ze seriálu The Fall a věděl jsem, že to je především vynikající herec. A samozřejmě Padesát odstínů šedi jsem při vší úctě nedokoukal, protože se až tak hrubě míjím s tím tématem, že jsem to nějak nezvládl. Ale mně on se strašně líbí typově, v kombinaci s Cillianem Murphym, kde Murphy je ten gabčíkovsky rozhodný typ a Kubiš je ten jemnější z té dvojice, a na to se Jamie Dornan hrozně hodil. Při natáčení bylo vidět, že sice točí Fifty Shades od Grey za miliony dolarů, ale tady dělá za mnohem menší peníze film, na kterém chce ukázat, že je dobrý herec.

LN: Ve filmu je přesvědčivě vytvořená iluze staré Prahy, jak náročné bylo toho dosáhnout? Předpokládám, že v tom jste hráli důležitou roli...

Sean hodně využíval naše obhlídky z filmu Ve stínu, nechal se naší prací inspirovat. Ptal se mě hned na začátku, jestli mi to nevadí – já jsem říkal, že naopak, byl jsem rád, že ta práce může být ještě jednou zúročená. A líbilo se mi, že on k tomu přistoupil, ještě spolu s vynikajícím českým architektem Radkem Hanákem, takovou lehkou rukou. Nebyl tak úzkostlivý jako třeba já s architektem Honzou Vlasákem u filmu Ve stínu, kde jsme už na place chtěli mít všechno věrné. Viděl jsem Seanovy denní práce a tam často byla spousta věcí, které neodpovídají té době. A on to buď střihem nebo postprodukcí zachránil, což se mi líbilo. Pro mě je to velká škola. Když budu příště režírovat dobový film, tak k určitým věcem přistoupím jako Sean.

VIDEO: Trailer k filmu Anthropoid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

LN: Posunula vás práce na Anthropoidu co do zkušeností i jako producenty?Mnohem víc, než jsme si dokázali představit. Především jsem se utvrdil v tom, že producent vlastně není to, co jsem si dřív myslel. Je to extrémně kreativní osoba, která ten film v západním světě drží v ruce stejně jako režisér. Do budoucna se i proto vůbec nebráním být producent jiného režiséra.

LN: Produkovali jste i film Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově, který byl před nedávnem vybrán jako český kandidát na Oscara. S jakým očekáváním do toho jdete?

Já do toho jdu s tím, že budeme reprezentovat naši zemi v Americe, což je vždycky čest. Je to asi podobné, jako když jedete v nějaké disciplíně na olympiádu a víte, že nebudete na stupních vítězů, ale že budete třeba mezi dvacátým a třicátým místem. My se pokusíme to dotáhnout třeba na patnácté... Já už ze zkušenosti vím, jak strašně těžké je tam zaujmout. Myslím si, že film Ve stínu byl opravdu tak milimetr od nominace. Ale i když nebyl nominovaný, tak jej viděla spousta lidí a i díky tomu jsme potom dělali Anthropoid.

Jsem rád, že Amerika teď bude mít možnost vidět Petra Zelenku a jeho netradiční přístup, jeho talent i jeho osobnost, protože bude projekce sám uvádět. A i když on se k celé věci staví po zelenkovsku, tak dobře vím, protože už jsem ho viděl vystupovat na zahraničních festivalech, že jakmile opustí letiště Václava Havla, tak se z něj stává jiný Petr Zelenka: sebevědomý filmař mezinárodního formátu, který už neříká, že Oscary jsou blbost.