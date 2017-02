ZVĚŘINA: Bohuslav v tísni. Předseda ČSSD sází vše na jednu sjezdovou noc

Vždyť je jasné, že se mu ve vládě sedí pohodlněji vedle Roberta Pelikána (ANO) než vedle Marty Semelové jako ministryně školství či vedle Miroslava Grebeníčka jako ministra vnitra. Nemůžeme Bohuslava Sobotku podezírat ani z toho, že vážně chce vrátit spolu s Vojtěchem Filipem do našeho právního řádu paragrafy o příživnictví a pracovní povinnosti.



Stejně jako sprosťačení na sociálních sítích je Sobotkova slibovaná koalice s komunisty kalkulem, vějičkou. Je to gesto učiněné dovnitř strany, aby před sjezdem dal najevo, že je připraven vyhovět „konzervativnímu“ křídlu. Pan Sobotka chce být na březnovém sjezdu zvolen předsedou, a proto zapře většinu toho, co na adresu KSČM kdy řekl. Tu sprchu vtipů a sarkastických poznámek na svou adresu rád vydrží, hlavně když zůstane ve funkci. Možná ho drží i stará víra rezignovaných reformistů z roku ’68, kteří po invazi odmítali opustit posty s myšlenkou, že na jejich místa by beztak přišli větší hajzlové.



Manévr pana Sobotky má i racionální jádro. Je teprve únor a na tyhle kotrmelce voliči mohou zapomenout, zvláště bude li je ČSSD bombardovat lákavými sliby. Možná. Vtip je v tom, že tímhle vnitrostranickým manévrem dal pan Sobotka jednoznačně najevo všem progresivistickým sympatizantům ČSSD, že o ně nestojí.

Řeknete si, nic neriskuje, takových je stejně málo a volby mu nevyhrají. Jenže i tyhle hlasy se počítají, nehledě k faktu, že neustálé názorové obraty ještě nikomu na věrohodnosti nepřidaly. ČSSD má ale též voliče, kteří se k straně přivinuli právě proto, že chtějí levici a nechtějí komunisty. Proč by zrovna tihle měli pana Sobotku volit, když jim i on komunisty slibuje?

Koalice s KSČM by měla pro sociální demokraty jistý půvab, kdyby mohl tenhle tandem volby vyhrát. Zatím to tak rozhodně nevypadá. Spojování budoucnosti ČSSD s protievropskou, protizápadní, proruskou a xenofobní KSČM v režii právě Bohuslava Sobotky vyznívá ale hodně zoufale.

Až bude předseda sociálních demokratů zjišťovat, kde mu uletěly včely, tím, že strčí hlavu do úlu, chápejme to tak, že vše činí v naději, že se mu to vyplatí. Alespoň na sebe na chvíli strhne pozornost.