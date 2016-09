Zemědělci každý den vyhodí tuny zeleniny. Proč? Protože nesplňují estetická kritéria supermarketů. Pod tlakem obchodních řetězců tak musí pěstitelé velkou část úrody zaorávat. Zelenina a ovoce, které neodpovídají estetickým standardům obchodních řetězců, jsou kvalitní surovina, přesto se jich většina vyhodí. Jediné, čím se “křivá” produkce liší, je její vzhled, jinak jsou nutričně stejně hodnotné a neměli bychom jí plýtvat.

ZACHRAŇ JÍDLO Skupina Zachraň jídlo se problémem plýtvání v zemědělství zabývá už od roku 2014, kdy během úspěšného happeningu Tisíc kilo rozdala u Národního divadla 2,5 tuny mrkví, cibulí a brambor, které neprošly výběrem. V roce 2015 uspořádala happening Křivá polévka, kdy se na stejném místě rozdalo 2 000 porcí polévek z nevyhovující zeleniny.



Menu z křivých dýní

Z vyřazených dýní, které se nedostanou do prodeje kvůli nevyhovující barvě nebo velikosti a nezužitkovaly by se, jde uvařit luxusní pokrm. Šéfkuchař Restaurace V Zátiší Igor Chramec bude v období od 17. do 21. října vařit hostům z dýní od zemědělce Vojtěcha Sýkory z rodinného hospodářství Dobrá farma. V menu se objeví dýňové špagety, pyré, polévka nebo dýňové koláčky.



„Spojením s resturací Zátiší chceme ukázat, že jde především o chuť, ne o vzhled potravin, které se na Dobré farmě pěstují dokonce v bio kvalitě a byla by je škoda vyhodit. V plánu je také spolupráce s restauracemi Ambiente“ říká Adam Podhola ze Zachraň jídlo.



„Zdá se neuvěřitelné, že v dnešní době, kdy miliony lidí hladoví nebo žijí pod hranicí chudoby existují pojmy jako je nevzhledná nebo nadrozměrná zelenina nebo ovoce. A že se tyto plodiny jen kvůli nevyhovující velikosti a tvaru nedostanou z polí ke spotřebitelům. Jsem tedy velmi rád, že organizace Zachraň jídlo přišla s projektem Jsem připraven, který tento problém otevírá veřejnosti a je mi potěšením být jeho součástí,“ vysvětluje šéfkuchař restaurace Zátiší Igor Chramec.