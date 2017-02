Zbyli jen lev s medvědem. Zvířata v mosulské zoo nepřežila dlouhou ofenzivu

Zoo se dlouhou dobu nacházela přímo na frontové linii bitvy o Mosul a po dobu více než tří měsíců IS zaměstnancům ve vstupu do areálu bránil. Jednoho podle informací webu Middle East Eye (MEE) dokonce džihádisti brutálně zbili, když se pokusil do zoo proniknout. O zvířata zde tak neměl kdo pečovat a celá řada jich proto zahynula hlady.



V průběhu bitvy byl navíc areál zasažen dělostřeleckým granátem, který zabil paviána a poničil klece opic a tropických ptáků, kteří posléze ulétli. Většina zvířat ale zemřela hlady a některá sežrali predátoři ze sousedních klecí. Medvěd zůstal naživu pouze proto, že ze zoufalství sežral svá mláďata.



„Zvířata tady zažila hrozné období, stejně jako my. Byla vyděšena jako my, zraňována jako my a zabíjena jako my,“ cituje jednoho ze zaměstnanců zoo web middleeasteye.net.



Když boje v oblasti polevily, chopili se iniciativy místní, kteří navzdory vlastní materiální nouzi přeživšího lva a medvěda chodili krmit. Těm se díky nim podařilo přežít. Nyní se o zvířata stará místní nezisková organizace.