Trump na Floridě zahájil novou kampaň. Cílem jsme tentokrát my, reagují novináři

„S pouhými 1354 dny do příštích prezidentských voleb se pan Trump vydal na kampaň za svým znovuzvolením,“ píše ironicky deník the New York Times. Článek popisuje víkendové vystoupení amerického prezidenta ve floridském Melbourne. Zde promluvil ke svým příznivůcm v leteckém hangáru před zaparkovaným letounem Air Force One - ve stylu připomínajícím jeho předvolební kampaň.

Tu evokovala i hudba, včetně písně You Can’t Always Get What You Want od Rolling Stones, která zazněla po Trumpově volebním Triumfu, a řada rekvizit jako čepice s nápisem Vrátíme Americe její velikost, napsala agentura AP. Samotný Trump to nepopírá. „Život je kampaň,“ řekl na místě novinářům.



„Bez jakéhokoliv demokratického protikandidáta na horizontu, ani nikde poblíž, se prezident Trump zaměřil na jiný svůj oblíbený cíl, zpravodajská média,“ stojí ve článku The New York Times, tedy média, které Trump opakovaně označil jako upadající. Deník upozornil také na prezidentův spor s médii, jež obviňuje z publikování falešných zpráv.

Podle Fox News prezident Trump navázal na svou rétoriku z poslední tiskové konference, na které obviňoval média a reportéry z psaní lživých zpráv. Server zdůraznil prezidentův výrok, že si přeje mluvit s lidmi bez filtrů „smyšlených zpráv.“ Podle Trumpa jsou média „velkou částí problému“, který mu brání ve vybudování skvělé Ameriky.



Televizní stanice podporující myšlenky Republikánské strany připojila prezidentův výrok, že začal kampaň proto, že „si přeje být mezi svými přáteli, svými lidmi.“



Britské servery The Guardian i The Independent se zaměřují primárně na prezidentův boj s médii. Guardian zdůraznil především fakt, že ačkoliv Trump obviňuje média ze lží ohledně jeho vlády, sám několikrát mystifikoval publikum na Floridě.



Trump například mluvil o soudcích, kteří zablokovali jeho zákaz vstupu muslimů. Podle the Guardianu „řekl, že soudci byli zvoleni do funkce Obamou, ačkoliv je nominovali Jimmy Carter a George W Bush.“ Podle serveru si prezident také neprávem přivlastnil úspěch za vytvoření tří tisíc pracovních míst v Arizoně. Společnost Intel ale výstavbu továrny, k níž se jeho řeč vztahovala, oznámila již v roce 2011, za vlády Baracka Obamy.



Neexistující švédský incident

Na další problematickou pasáž z Trumpova vystoupení na Floridě upozornil server Bussines Insider. „Podívejte se, co se děje v Německu, podívejte se, co se stalo minulou noc ve Švédsku. Švédsku, kdo by tomu věřil?“ řekl americký prezident bez bližšího upřesnění během svého téměř hodinového proslovu.

Podle serveru však ani Švédové nevěděli, o čem Trump mluvil - žádný zaznamenáníhodný incident totiž v daném čase Švédsku nestal. Bussines Insider upozornil na fakt, že předchozí noc vysílala televize Fox rozhovor s dokumentaristou Ami Horowitzem o násilí ve Švédsku spáchaném uprchlíky.



Francouzský deník Le Monde napsal o Trumpovu návratu ke kampaním, že si prezident „znovu oblékl kostým kandidáta.“ Deník poukázal na to, že Trump obviňoval administrativu Baracka Obamy a média, sliboval zeď i zabezpečení hranic, nebo zval obyčejné lidi na pódium, aby o něm řekli něco hezkého. V závěru článku připojila redakce le Monde citát senátora McCaina: „První věc, kterou dělají diktátoři, jsou útoky na tisk.“