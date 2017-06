Boltova derniéra v Ostravě, zavřené dálnice i silnice. A vedro vystřídají bouřky

Sbohem, ocelové město. Největší pozornost bude znovu přitahovat osminásobný olympijský vítěz Bolt. Na Zlaté tretře bude startovat podeváté a naposledy, tentokrát poběží stovku. Ta je naplánovaná jako vrchol programu ve 20:55. Pak bude následovat rozloučení s legendárním sprinterem, který plánuje po mistrovství světa v Londýně ukončit kariéru. „Je toho víc, co mám na Ostravě rád. Hlavně fanoušky. Lidé tu přijdou, ať se děje, co se děje. Ať je zima, nebo hezky. Pokaždé tady je plný stadion. To je pro mě velká věc. Cítím se tu jako doma. Už i hotelový pokoj znám velice dobře.“

Zmokne i Bolt? Venkovní teploty v Česku ve středu opět překonají 31 stupňů Celsia. Vedra odpoledne skončí s příchodem bouřky, doprovázené silným větrem a krupobitím. Vítr může dosahovat rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Bouřky budou postupovat z Čech směrem k východu, na Moravu dorazí později odpoledne. „Před zvlněnou studenou frontou, která ve středu odpoledne a večer začne ovlivňovat počasí u nás, bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu,“ uvedli meteorologové.

Peklo na silnicích. Bolt létá do Ostravy letadlem, ostatní by ale mohlo zajímat, zda se právě cesta na sever Moravy nezkomplikuje kvůli nějaké uzavírce. Ministr dopravy Dan Ťok a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa na tiskové konferenci oznámí plán letních oprav a uzavírek na dálnicích a silnicích první třídy, způsob oprav a aktuální mapu výstavby nových silnic a dálnic.

Úpravy v registru smluv. Poslanci by měli dnes schvalovat mj. ústavní zbraňovou novelu a zrychleně v prvním čtení zmírnění registru smluv. V registru by už neměly být státní podniky jako Budějovický Budvar, které tvrdí, že je zveřejnění smluv poškodí u konkurence. Část politiků ale argumentaci odmítá.

Sobotka u japonského prince. Premiér Bohuslav Sobotka je na návštěvě Japonska. Kromě jiného dostane čestný titul Dr.h.c. na univerzitě Džósai a pak se setká s korunním princem Naruhitem.