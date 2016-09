Manhattanský útočník se zhlédl ve slavných teroristech. Jeho otec před ním varoval FBI

„Šejk Anwar mě vede k tomu, abych zaútočil na bezvěrce tam, kde bydlí,“ stálo v deníku bombového útočníka z New Yorku, který u něj našli při pondělním zatčení. Rahami se tím odkazoval k náboráři Al-Kajdy Anwaru al-Awlakímu, jež je znám tím, že je prvním člověkem, kterého zneškodnil americký dron.

Vyšetřovatelé, kteří deník prozkoumali, také zveřejnili pasáže, podle kterých se útočník inspiroval i Nidalem Hassanem, který v roce 2009 zastřelil 13 lidí na vojenské texaské základně Fort Hood. Odkazoval se i přímo k Usámovi Bin Ládinovi.

Spojené státy ve svých zápiscích útočník odsuzuje za zabíjení džihádistů v Afghánistánu, Iráku, Sýrii i Palestině. „Modlím se za svou mučednickou smrt. Bůh dá, že zvuky bomb budou znít v ulicích. Kulky pro policisty. Smrt vašemu útlaku,“ stojí v kusých poznámkách afghánského muže. Informace z radikálova deníku přinesl britský The Telegraph.



Před nebezpečím, které může pro veřejnost Rahami znamenat, už dříve varoval jeho otec. „Volal jsem před dvěma lety FBI. Pobodal tehdy mého druhého syna a uhodil mou ženu,“ uvedl Mohamed Rahami americkým reportérům s tím, že za nezákonné ozbrojení a napadení jeho syn putoval na tři měsíce do vězení.



Federální úředník potvrdil, že k telefonátu v roce 2014 došlo. Mohamed Rahami měl svého syna nazvat teroristou, což přimělo FBI k prověření mladého muže.

