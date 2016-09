Osmadvacetiletého naturalizovaného Afghánce Rahamiho policisté při pondělním zatýkání zranili a nyní se nachází v nemocnici. Výši kauce soud stanovil na 5,2 milionu dolarů (125,7 milionu Kč). Zranění při zatýkací akci utrpěli také dva policisté. Oba jsou ale mimo ohrožení života.



Obvinění v souvislosti se samotnými víkendovými útoky podle AP zatím policie nevznesla.

Vyšetřovatelé nevědí, jaký motiv mohl mít Rahami ke spáchání útoků. Muž nebyl na žádném seznamu lidí, kteří by mohli představovat bezpečnostní riziko. Podle výpovědi jeho přátel se u něj sice po výletu do Afghánistánu před několika lety začalo silněji projevovat náboženské přesvědčení, přesto však mnohem častěji mluvil o svých zálibách, jako byla auta, než o víře.

Práci policie během vyšetřování útoků ocenil americký prezident Barack Obama. Bezpečnostní složky pochválil především za rychlé dopadení podezřelého.

Podle newyorského guvernéra Andrewa Cuoma se úřady nedomnívají, že by Rahami byl součástí nějaké teroristické buňky. „Nemáme důvod se domnívat, že by hrozilo od Rahamiho nebezpečí nebo že existuje nějaká Rahamiho buňka,“ řekl Cuomo. Ještě v pondělí přitom policie uvedla, že se domnívá, že útoky jsou dílem teroristické skupiny působící v New Jersey a v New Yorku.

Také Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámil, že nepovažuje útoky za dílo větší teroristické skupiny. Nepátrá také po žádném dalším podezřelém v souvislosti s explozemi, přestože vyšetřování ještě není uzavřeno.

Rahamiho policie zadržela v souvislosti s víkendovým výbuchem v Seaside Parku v New Jersey a s explozí v manhattanské čtvrti Chelsea, která zranila 29 lidí. Ve městě Elizabeth v New Jersey se v pondělí nalezlo pět nástražných výbušných zařízení.

FBI naopak nevidí žádnou souvislost mezi explozemi na východním pobřeží USA a sobotním útokem v Minnesotě, kde muž pobodal osm lidí, než ho policie zastřelila. Útočník v Minnesotě podle svědků při činu vzýval Alláha, k jeho činu se později přihlásila teroristická skupina Islámský stát (IS). Vyšetřovatelé ale zatím nepotvrdili, že by měl pachatel s IS nějaký kontakt.