Stát by měl podporovat sport i v malých obcích

Trvalo to však deset let, než se na toto sportoviště podařilo získat dotaci. Až Zlínský kraj nás vyslyšel. Na účelové finanční prostředky z MŠMT jsme totiž nedosáhli, jsme moc malí a obec nemá velký sportovní klub nebo tradiční historický spolek. Ministerstvo školství dotační programy bohužel zaměřuje právě na tyto subjekty zejména z velkých měst. Je tak sice pěkné, že od ledna musíme mít vypracovaný plán rozvoje sportu, ale nikdo neví, jak to efektivně udělat. MŠMT by v dotačních programech rozhodně mělo zohlednit všechny velikostní kategorie žadatelů. Také je třeba dát do dotačních programů více peněz, aby je mohly efektivně využívat i malé obce. Sport jako aktivní způsob trávení času je totiž důležitý pro všechny, má nejen zdravotní, ale také společenský a ekonomický dosah. U nás v Bořenovicích proto plánujeme do obecních sportovních aktivit ještě více zapojit mladé lidi a také založit, kromě myslivců a hasičů, kteří jsou hodně úspěšní v požárních soutěžích, sportovní oddíl.

JAKUB BEDNÁREK, Starosta obce Bořenovice, ODS