Radost uděláme gurmánům i milovníkům vody

Abychom výletem udělali radost i gurmánům, pozveme všechny nejdříve na místní trhy, kde mohou ochutnat vynikající domácí chléb a pečivo, kremrole, palačinky s domácí marmeládou, výbornou kávu a celou řadu dalších místních produktů. Po tomto zážitku se vydáme tzv. Fritschovou stezkou na Dívčí Kámen. Kaňonem řeky Vltavy půjdeme přibližně 10 kilometrů nenáročným terénem vhodným i pro rodiny s dětmi. Na konci cesty nás bude čekat zřícenina známého hradu. Kousek odtud můžeme navštívit ještě keltské oppidum Třísov.

Kdo by si chtěl ještě Vltavy užívat, může si půjčit raft nebo kánoe a zpáteční cestu umocnit plavbou po řece, která se líně vine malebným údolím.

Po návratu do Boršova si ještě lze projít zahradu Hlaholice, jejíž dominantu tvoří dvě mohutná kamenná křesla Cyril a Metoděj, po obvodu zahrady je na tabulkách ukázka prvního slovanského písma s českými ekvivalenty, návštěvník si může napsat své jméno hlaholicí.

Na své si přijdou také rybáři. Zájemci si mohou zakoupit jednorázový rybářský lístek a užít si kouzlo pstruhové vody.

Kdo by stále ještě hledal nové zážitky, může s dětmi navštívit blízkou ZOO a farmu, odvážlivci jistě uvítají adrenalinový dirt park a ten, kdo by zatoužil po kultuře, by měl určitě navštívit Zahorčické divadelní léto – originální otáčivé hlediště naruby – světový unikát, který si nemůžete nechat ujít. Letos je uváděna hra Král Šumavy v novodobé úpravě.

Boršov může turistům nabídnout mnoho krásných míst, zákoutí, zážitků. Vy, kteří rádi jezdíte vodu, o tom víte své. Vy, kteří se rozhodujete vydat k nám do Boršova nad Vltavou poprvé, věřte, že nebudete litovat a že se sem ještě nejednou vrátíte.