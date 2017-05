Boss, kterého pobláznila kopaná. Miroslav Pelta budí emoce jako málokdo

Miroslav Pelta na valné hromadě FAČR. | foto: MAFRA

PRAHA Té hlášky se Miroslav Pelta do smrti nezbaví. „Ti volal Pelta, jo? Č...., a co chtěl? Nic. Nic, jo? A cos mu na to řek, ty v..e? No, nic. A tos mu řek dobře, ty v..e.“ Přepis policejních odposlechů z roku 2004 z dosud největší úplatkářské aféry českého fotbalu současného šéfa tuzemské kopané nechvalně proslavil.