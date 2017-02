Bourají lidem díry do zdí. IS si v boji o Mosul vyrábí bezpečné 'myší tunely'

Boje o Mosul (ilustrační snímek) | foto: Reuters

Džihádisté se v iráckém městě Mosul rozhodli využít nové bojové praktiky. Vybourávají díry do zdí mosulských Iráčanů. Ty jim poté slouží jako tunely na úrovni ulic. Bojovníci Islámského státu (IS) je využívají jako úkryt před nálety a pro nepozoravatelný pohyb po městě. A ještě jim to vydělá nějakou tu korunu, nutí za to Iráčany totiž zaplatit.

„Daesh (IS) rozbíjí zdi našich domovů a dělají do nich díry. Nemáme na výběr,“ řekl obyvatel části města zvané ‚Pepsi Street‘, který si říká Abu Asaad. „A všichni obyvatelé jsou nuceni za to zaplatit,“ dodal Asaad, jeden z tisíců, jenž čelí stejnému osudu. Nejlukrativnější práce v Mosulu? Opravář aut. Z města je po ofenzivě ráj vraků Poplatek je relativně malý. Jedná se o 7000 iráckých dinárů (v přepočtu asi 130 korun), ale „tenhle ‚obchod‘ s sebou přináší i urážky a zranění nevinných obyvatel Mosulu,“ řekl Iráčan ze západní části města, kde se budování pouličních tunelů stalo účinnou zbraní v boji s iráckým letectvem. Členové Islámského státu obyvatelům se zničenými domovy řekli, že poplatek bude použit na ochranu před Iráckými bezpečnostními silami, napsala agentura AFP. Ty minulý měsíc dosáhly plné kontroly nad východní částí Mosulu, což představovalo významný mezník v jejich ofenzívě k dobytí poslední velké džihádistické bašty v zemi. Probíhala od 17. října. „Zůstaň doma s těmito zdmi, nebo odejdi,“ přetlumočil příkaz džihádistů Abu Asaad. Řetězec otvorů v přilehlých domácnostech vytváří jakési tunely, které bojovníci potřebují, aby se po městě mohli pohybovat. „Ale mnoho z domácností má minimum elektřiny, nebo také vůbec žádnou. V zimě jako je tahle, může teplota v noci běžně klesnout pod bod mrazu,“ dodal. Domovy jako štíty „Nemůžeme pochopit, jak IS může stále tvrdit, že zastává islámské hodnoty, když ničí na cáry domovy lidí, a tím jim bere jejich soukromí. Jsou nyní otevřené a volně vystavené světu,“ řekl Mohammed Jalil, žijící v sousedství Najjar v blízkosti řeky Tigris, který Mosul rozděluje. Jeho domov je nyní ‚propíchnut‘ skrz naskrz dvěma dírami ve zdech. „Mám velkou rodinu a neustále žijeme ve strachu. Nemáme, kam jít. A když půjdeme, dostaneme se doprostřed vojenské operace,“ popsal Jalil pocity otce, jehož domov se stal štítem džihádistů. „Jak můžeme zůstat v domě, který ozbrojenci můžou použít jako úkryt ke střelbě bezpečnostních sil?“ ptá se sám sebe. Přímý útok bojovníků IS na západní Mosul, tedy na Staré město a také centrum některých z tradičních bašt džihádistů, se očekává tento měsíc, napsala agentura AFP. Penzijní důstojník, narozený v Mosulu, Zyad al-Zubaidi je dnes občanský aktivista v sousední kurdské oblasti Iráku. Tvrdě odsoudil využívání civilistů v plánování vojenských kroků. „Tato taktika IS je špinavá. Civilisty bez rozmyslu obětují a použijí je jako lidské štíty,“ řekl. „Moc dobře vědí, že se bezpečnostní síly musí na Mosul posunout sice co nejrychleji, ale za cenu nejmenšího počtu obětí na civilistech.“ Bývalý prezident Saddám Husajn rovněž vybíral peněžní obnosy za jeho vojenská rozhodnutí. Zavedl takzvaný „Kulkový dekret“ (Bullet fee), což byl poplatek vybíraný na rodinách popravených vězňů.