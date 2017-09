Zneužil jste Národní divadlo k agitaci, píší divadelníci Zaorálkovi

PRAHA Volební lídr ČSSD agitoval ve Zlaté kapličce. Ředitel divadla i ministr kultury to považují za nevhodné.

V předvolební kampani jde do tuhého a aktivita politiků přináší i konflikty. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek takový vyvolal v Národním divadle. Zaskočil tím i ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).



Šéf diplomacie navštívil na pozvání odborových organizací ve čtvrtek dopoledne historickou budovu, pronesl projev a následně vedení scény kritizoval, že neví, kam směřuje. Kvůli návštěvě se přerušily dvě zkoušky. Ředitele divadla Jana Buriana to překvapilo. Podle něj Zaorálek neoprávněně narušil zkoušky a jeho návštěva byla i v rozporu s bezpečnostními předpisy. O termínu návštěvy navíc ministr ani jeho administrativa ředitele neinformovali. Burian LN sdělil, že na schůzku nebyl pozván on ani nikdo z vedení divadla. To má dnes vydat k incidentu prohlášení.

Zaorálka dle informací LN doprovázela asi dvacítka lidí. Mezi nimi byl i poslanec František Adámek (ČSSD), který opakovaně vyzývá k odvolání

ředitele divadla, dále šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman, fotografové a kameramani. Nejprve se dostavili na zkoušku připravované Verdiho opery Maškarní ples. Zkouška na jevišti se proto přerušila a následně se skupina odebrala na zkoušku orchestru do jedné ze zkušeben v provozní budově. Tam ministr pronesl projev. Z návštěvy vznikl videoklip zakončený logem ČSSD a objevil se na sociálních sítích.

Ministr kultury Daniel Herman reagoval: „Beru to jako naprosto nevhodnou formu předvolební kampaně.“

Ředitel Burian LN řekl, že kromě jiného došlo k porušení bezpečnostních nařízení. „Zdá se, že šlo o předvolební agitaci včetně neoprávněného a nikým neschváleného narušení zkoušek. Na jeviště a do jeho zázemí je například vstup cizích osob zakázán z bezpečnostních důvodů, což odboráři dobře vědí,“ uvedl Burian.

Zaorálek však odmítá, že by v Národním sehrál part z předvolební kampaně. „Žádnou agitaci jsem nedělal. Když jsem někam vstoupil a zkoušelo se, vždy jsem se omluvil. Moje omluvy nemohli považovat za agitaci. Všichni se usmívali a nikdo neřekl, že jim překážím,“ řekl LN Zaorálek.

Že se návštěva Lubomíra Zaorálka chystá, sdělil řediteli Janu Burianovi šéf divadelních odborů operního sboru Národního divadla Jakub Hrubý, nic bližšího však neuvedl, ani hodinu, kdy se má ministr dostavit. „Byl jsem informován o setkání některých odborových funkcionářů s panem Zaorálkem předešlý den odpoledne. Sdělení pana Hrubého jsem vzal na vědomí slovy ,děkuji za informaci ́. Na schůzku jsem nebyl pozván ani já, ani nikdo z vedení ND, “ vysvětluje Burian.

Zaorálek po ukončení akce na Facebooku shrnul své dojmy v krátkém šotu. Oznamuje, že se sešel s odborovými organizacemi divadla, které čítají 1300 zaměstnanců. „Z debaty jsem cítil frustraci, že ani šéfové uměleckých souborů a ti, kteří zde působí, nemají úplně jasno, kam vlastně Národní divadlo směřuje a o jaký charakter chce do budoucna usilovat. Z rozhovorů vyplynulo, že primárně nejde o finance, ale že zaměstnanci žijí v nejistotě a nevědí, co je čeká a o co se mají snažit. Myslím si, že je to vážná věc a že otázka budoucí koncepce Národního divadla by měla být věcí veřejné debaty, do které mají být zahrnuti všichni, kdo divadlo dělají. A mělo by to být námětem širší debaty, takovou bych si přál, a pokud dnes není, je to chyba,“ uvedl Zaorálek.

Divadlo ještě bude reagovat

Burian považuje zveřejněné ministrovy postřehy za zkreslené a částečně nepravdivé. „Doufám, že jde o neprofesionalitu volebního štábu, a ne o záměr vstupovat nekorektně do interních záležitostí Národního divadla. Koncepce směřování divadla jsou veřejně dostupné – manažerské i umělecké. Politická agitace do divadla nepatří. K věci se oficiálně vyjádříme po pondělní řádné poradě vedení ND,“ řekl LN Burian.

Nad záležitostí se pozastavil i z jiného hlediska. „Dovede si pan ministr představit, že jeho úřad navštíví vysoký ústavní činitel na pozvání odboráře, se kterým vede spor, a v doprovodu poslance, který navrhuje jeho odvolání? Pak vystoupí na pozadí jeho úřadu s podobným projevem? A nesejde se s ním a ani ho nepozve? To je přinejmenším nediplomatické,“ dodává.

Zaorálek tvrdí, že se s Burianem chtěl potkat. Měl za to, že ředitel divadla na setkání s odboráři také bude. „První věc, kterou jsem uslyšel, když jsem do divadla přišel, byla, že se pan ředitel omlouvá, že kvůli čemusi nemohl přijít. Z toho usuzuji, že o mé návštěvě věděl. Milerád se s ním potkám, protože odboráři kromě platů zmínili i další věci,“ řekl Zaorálek.

Jeho návštěvou v divadle byl roztrčpen ministr kultury Daniel Herman. Postěžoval si, že mu šéf diplomacie o plánu zajít za odboráři neřekl. „Dle mých informací to i mezi divadelníky zapůsobilo kontraproduktivně,“ uvedl pro LN.

Co je na tom špatného?

K záležitosti se na Facebooku vyjádřil i šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman, který píše, že mu odborář Hrubý nabídl zúčastnit se jednání a že přijal, neboť se děním v ND zabývá skoro třicet let a chtěl pak referovat ve svém listu.

„Až na místě jsem se dozvěděl, že se schůzky nezúčastní ředitel Jan Burian ani nikdo z vedení ND, ale že o akci vědí a povolili ji. Odboráři nejprve ministra zavedli na dvě zkoušky, čemuž jsem přihlížel s nedobrým pocitem, neboť do zkoušek se podle mého vstupovat nikdy nemá. Na jevišti ND jsem se nicméně pozdravil s režisérem Dominikem Benešem, pak jsem zůstal stát jen ve dveřích orchestrální zkušebny. (...) Poté jsem se zúčastnil jednání odborářů s ministrem a poslancem, na které dorazil také náměstek primátorky Petr Dolínek. V několika vstupech do debaty jsem korigoval některá tvrzení odborářů, kteří odlišný názor tolerovali,“ napsal.

Zaorálek ve svém postupu nevidí problém. „Co je špatného na tom, že přijmu pozvánku od odborářů Národního divadla, kde je v Praze zaměstnáno přes 1300 lidí?“ odpověděl otázkou.

Boj proti nízkým mzdám je hlavním předvolebním tématem ČSSD. Zaorálek je pak volebním lídrem, který na billboardech vyhlašuje válku levné práci. Růst platů mají ale ve volebním programu i další strany. Šéf diplomacie nicméně připustil, že ačkoli o zvyšování mezd jedná celá vláda, na setkání s divadelními odbory byl pouze za svoji stranu. „Když dostanu pozvání od odborářů z Národního, tak tam jdu. Je pro mě nepochopitelné, že někdo takovou schůzku považuje za nepatřičnou,“ uzavírá ministr.