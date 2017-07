Natáčeli si topícího se muže a čekali, kdy zemře. Soud si s nimi neví rady

COCOA/PRAHA Viděli tragédii, namísto volání záchranářů si ji natočili na mobilní telefon a smáli se. Skupina mladíků mezi 14 a 16 lety začátkem července pořídila video, na němž je vidět topící se jednatřicetiletý Jamel Dunn. Když je zřejmé, že se nedokáže sám dostat z vody v jezeře u floridského města Cocoa, chlapci volají, že „brzy umře“. V jednom momentu dokonce se smíchem křičí: „On je mrtvý“. Soudy jsou v jejich případu bezmocné. Státní zástupce nyní hledá cestu, jak je potrestat.

Dunnovo tělo bylo nalezeno až pět dní po jeho smrti, a hledáček tamní policie zaostřil na pětici chlapců, kteří své video sdíleli na YouTube. U soudu ale případ narazil: podle floridských zákonů totiž není nutné, aby přihlížející nahlásili, když se stanou svědky i smrtelného neštěstí, nebo aby při záchraně pomáhali.

Floridský soud tak nejprve rozhodl, že s mladíky, kteří si se smíchem natočili poslední minuty tonoucího muže, nepovede trestní proces. Naději pozůstalým ale podle serveru CNN.com přinesl šéf místní policie Michael Cantaloupe, který možná našel skulinku v zákonech, díky níž by chlapce bylo možné stíhat.

Zákony totiž sice nepamatují na pomoc v nouzi, požadují však nahlášení mrtvého. Cantaloupe doporučil státnímu zástupci, aby případ před soud dostal na základě toho, že chlapci k utonulému Dunnovi nezavolali koronera. Rozhodnutí je teď na prokurátorovi.

‚Brácho, bojíš se vidět mrtvolu?‘

Trvá pouze sedm vteřin, než jeden z mladistvých autorů videa téma rozhovoru s ostatními lidmi na břehu stočí k možné smrti topícího se muže. „Vypadni z vody, umřeš,“ křičí na postiženého muže, který plně oblečený zápasí s tíhou vlastního těla uprostřed jezera obklopeného plotem. „Neměl jsi tam lézt,“ říká druhý. Všichni se smějí.

I přes dramatickou situaci pobavení z jejich hlasů nezmizí. „Brácho, bojíš se vidět mrtvolu?“ chce vědět jeden z chlapců. „Wow,“ několikrát zopakuje další.

Dunn byl u jezera krátce poté, co se pohádal se svou snoubenkou. Vešel do něj sám, jak informovala i Yvonne Martinezová, mluvčí policejního oddělení v Cocoa. Měl dlouhodobé problémy s chozením, používal hůl. Kromě snoubenky po sobě zanechal i dvě dcery.

Sestra mrtvého chce spravedlnost

Rodiče mladíků, kteří u jezera během natáčení topícího se Dunna kouřili marihuanu, jsou podle Martinezové v šoku. Ne všichni mladíci totiž podle policejní mluvčí nad smrtí Dunna následně projevili lítost.



Simone McIntoshová, Dunnova sestra, se teď zasazuje za změnu zákona. „Člověk by měl mít povinnost pomoci nebo sehnat pomoc,“ tvrdí. V jejím okolí teď vzniká petice, která se zasazuje o to, aby pomoc v nouzi byla povinná. Policejní šéf Cantaloupe ve změnu legislativy také doufá.

Sestra zesnulého muže proto video sdílela na svém facebookovém účtu. „Něco se s nimi musí udělat,“ svěřila se na sociální síti. „Je mi jedno, jestli to bude podmínka, ale musí to otevřít oči. Musí se z toho poučit. Když tam teď můžou sedět a dívat se, jak jim někdo před očima umírá, představte si, co budou dělat, až budou starší. Kde je jejich morálka?“