‘Brad je single, leťte do LA.’ Jak marketingové firmy využily rozvodu Jolie s Pittem

Značky, které jsou dostatečně odvážné, aby se chytly aktuálních událostí a trendů ve své marktingové strategii, mohou podle specialistky na marketing Marie Vardyové, výrazně získat. Šéfka marketingové agentury Jaywing to uvedla pro britský The Independent.

Vardyová však varuje, že k takovým záležitostem je potřeba přistupovat obezřetně. Týká se to především situací, kdy jde o rozvod, či jsou v ní nějakým způsobem zapleteny děti a jejich osudy, tedy přesně jako v tomto případě.

„Mezi vkusnou a nevkusnou reklamou existuje tenká hranice, speciálně v případě ‚Brangeliny‘, což je sama o sobě značka. Konec jejich vztahu je také konec dlouhého emocionálního vývoje souvisejícího s nimi jako párem i rodinou,“ vysvětlila Vardyová.

Minimálně v následujících pěti případech skandinávských a australských firem se marketing překlopil na tu správnou stranu hranice vkusu.

Britská odnož norské letecké společnosti Norwegian zareagovala rychle, když ještě koncem uplynulého týdne vyslala do tištěných médií reklamu ve znění: „Brad je single. Los Angeles, jednosměrná jízdenka od 169 liber včetně zdanění.“



Podobně znějící reklamu zveřejnil britský Norwegian i na svém twitterovém účtu. „Herec. LA. Nově single. Hledá podobně smýšlející partnerku s dobrým smyslem pro humor.“

London to LA from £169* one way #FlyNorwegian https://t.co/Oezj6tshj0 pic.twitter.com/vkpfzDmT9e

Pro svoje účely rozvodu hollywoodských hvězd využil i nábytkářský gigant IKEA, konkrétně její singapurská mutace. „Rozchody se stávají. Naše modelovatelná sedačka může být propojená i oddělená. Je tak skvělým řešením pro každý vztah celebrit.“



„Tohle je skvělý příklad typický pro společnost IKEA. Z reklamy vyzařuje duchaplnost a schopnost vtisknout do ní realitu všedního dne,“ komentovala specialistka Vardyová.

Australský řetězec s frančízami po celém světě se specializuje na výrobu čerstvých ovocných džusů. Den poté, co Angelina Jolie oznámila rozvod, přidal Boost Juice jména Brad a Angelina do své dlouhodobé slevové akce. Zákazníci s určenými jmény mohou dostat nápoj zdarma, před týdnem to byli jmenovci hollywoodského páru.

We didn’t expect to hear #Brangelina split up, and you didn’t expect us to add 2 bonus names! FREE Boost to Brad & Angelina's TODAY only! pic.twitter.com/awc1AObySh