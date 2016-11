„Na počátku byly podněty policejního orgánu, na které reagoval státní zástupce. Soud však opakovaně návrhům nevyhověl. A to kvůli argumentům, které se opíraly o rozhodnutí Nejvyššího a­ Ústavního soudu. Nechala jsem proto vydat interní metodický materiál, abychom těmto nedůvodným návrhům předešli,“ vysvětlila LN Bradáčová.



Vrchní žalobkyně nechtěla upřesnit, jaké konkrétní kauzy ji k tomuto kroku vedly. „Bylo to několik věcí, které se objevily, které se k nám dostaly v rámci dohledových oprávnění. V nich jsme zjistili vadné postupy. Jeden případ by si nezasloužil zobecnění,“ dodala Bradáčová, která si analyzovala postupy represivních složek několik let nazpátek.

Chránit zdroj

Kvůli výsledkům analýzy zpracovala interní materiál, který se týká zvláštních výsad novinářů chránit zdroje informací, které při své práci využívají. Podle tiskového zákona, který upravuje práva a povinnosti vydavatelů periodického tisku, totiž mohou odepřít vyšetřovatelům prozradit, kde citlivé informace – které se často týkají například trestních kauz – získali.

Zákon konkrétně uvádí: „Osoba, která se podílela na získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací.“