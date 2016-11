Bratr údajného vraha taxikářů se s činem chlubil spoluvězňům. Nechtěl být ‚za trubku‘

Davidu Virgulákovi hrozí v případě prokázání viny výjimečný trest včetně doživotí.



„Říkal jsem, že jsme obviněni z vražd. Mluvil jsem de facto o tom, že jsem to udělal, protože jsem tam nechtěl být za debila. Abych nebyl za trubku, která sedí jen za obecně prospěšné práce, tak jsem to přikreslil. Udělal jsem životní chybu,“ popsal bratr obžalovaného ve své nepříliš souvislé výpovědi u pražského městského soudu.

Na dotaz, jak se dověděl některé konkrétní informace o spáchaných vraždách, odpověděl, že „od policajtů, z médií a od bráchy“. Bratr mu prý řekl i to, že kolem vozu jedné z obětí byly rozházené mobilní telefony a tablety - prý to ale zjistil tehdy, když s ním policisté prováděli vyšetřovací pokus a v autě ho fotili.

Svědek na otázku státního zástupce odmítl, že s bratrem někdy využívali služeb taxikářů. „Zaprvý na to nebyly peníze a zadruhý nevím,“ uvedl. Popřel i to, že by obecně řidičům taxi dříve prodávali kosmetiku a potraviny, které s bratrem společně kradli v obchodech, aby měli peníze na drogy.

Obžalovaný Virgulák reagoval na bratrovu výpověď tak, že před ním své výslechy na policii zveličoval a přibarvoval. Opakoval mu prý informace, které se předtím sám dověděl z médií.

Trojice vražd se stala v roce 2014, první z nich v lednu, druhé dvě za jedinou noc v dubnu. Podle kriminalistů vraždil David Virgulák, a to pokaždé tak, že si v centru Prahy zastavil taxi a nechal se odvézt na odlehlé místo, kde řidiče střelil do hlavy a okradl ho. Vozem se podle spisu pokaždé vrátil zpátky do středu metropole a tam ho zaparkoval. Proti muži svědčí pachové stopy nalezené podle obžaloby ve všech třech autech, které ale nelze použít jako samostatný důkaz. Policie u Virguláka našla odpoledne po dubnových vraždách peněženku jednoho ze zavražděných, muž však tvrdí, že ji našel.