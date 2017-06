Brazilský prezident Temer čelí obvinění z braní úplatků. Neodstoupím, tvrdí

Formální obžaloba prezidenta z korupce, kterou generální prokurátor Rodrigo Janot doručil nejvyššímu soudu, je podle agentury AP další epizodou ve střetu Temera s brazilskou justicí. Už v květnu nejvyšší státní zastupitelství obvinilo prezidenta z maření vyšetřování své korupční kauzy. Podle Janotova tehdejšího prohlášení se Temer společně s někdejším prezidentským kandidátem Aéciem Nevesem „snažili zpomalit vyšetřování korupce“.



Podle aktuálního obvinění Temer v období mezi březnem a dubnem letošního roku přijal úplatek ve výši zhruba 150 000 dolarů (3,5 milionu Kč).

Svolení s postavením prezidenta před soud by podle brazilských zákonů nyní musela vyjádřit dolní komora Kongresu. Poslanci Temerovy koalice jsou si ale podle AP jistí, že mají v parlamentu potřebný počet hlasů, aby proces zablokovali. Pokud by se však nenašly dvě třetiny poslanců, které by vyjádřily Temerovi podporu, byl by prezident zbaven až na 180 dní funkce. Pravomoci hlavy státu by během té doby vykonával Temerův spojenec a předseda dolní komory Kongresu Rodrigo Maia.

Temer obvinění odmítá a prý neodstoupí z úřadu

Na veřejnost se před časem dostala nahrávka Temerova březnového rozhovoru s podnikatelem Joesleyem Batistou. Tento šéf z masokombinátu JBS, vyšetřovaného kvůli korupci v kauze zkaženého masa, údajně při setkání Temera informoval, že zaplatí expředsedovi dolní komory parlamentu Eduardu Cunhovi za mlčení. Temer podle listu O Globo úplatek na schůzce odsouhlasil. Cunha, jenž býval vlivným mužem Temerovy politické strany, byl zatčen loni v říjnu a letos odsouzen k 15 letům a čtyřem měsícům vězení za korupci.

Právě od Batisty měl podle aktuálního obvinění generální prokuratury přijmout úplatek i samotný Temer.

Konzervativec Temer převzal moc v Brazílii z pozice viceprezidenta loni po sesazení levicové prezidentky Dilmy Rousseffové, které se staly osudnými neústavní manipulace s výsledky rozpočtu.

Prezident Temer v minulých týdnech odmítl všechna proti němu vznesená obvinění a uvedl, že z úřadu neodstoupí. Temer je přitom v Brazílii krajně neoblíbený. V nedávném průzkumu veřejného mínění mu podporu vyslovilo jen sedm procent dotázaných.