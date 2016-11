Brexit zavře dveře i českým studentům. Budou muset platit mezinárodní školné

Ač se kolem brexitu objevují otazníky v podobě nutného schválení parlamentem, podle zpravodajského webu The Independent průzkumy veřejného mínění ukazují, že nyní chce většina Britů v Evropské unii zůstat, je nutné ho spolu se všemi důsledky očekávat. Britské odloučení od EU ovlivní Česko nejen ve vývozu, ale i ve vzdělání, o kterém se tak často nemluví.



Velké množství mladých Čechů si pro svá vysokoškolská studia, ať už bakalářská či magisterská, vybírá Velkou Británii. Důvodů může být hned několik – jazyk, kterému se učili skoro celou školní docházku, vysoká úroveň britských univerzit, jiný přístup ke studentům či jednoduše změna.

Jednou z českých studentů, kteří si pro své studium vybrali Spojené království je i Jana Vorlíčková. „Studovala jsem v Praze britskou školu a poslední dva roky jsem si dodělala ve Skotsku. Školy jsou tam mnohem levnější než v Anglii, a pokud je student občan EU nebo Skot, půjčku na školné následně nemusí splácet. Angličané tam ale musí platit to, co by platili doma. Ze studia jsem byla nadšená, je mnohem praktičtější než na českých univerzitách,“ popisuje.

Statisíce za vysokoškolské vzdělání

Britské vysoké školství není však na rozdíl od českého zadarmo, školné bakalářského studia vyjde až na devět tisíc liber (270 tisíc korun) ročně. I přesto zůstává vysokoškolské učení přístupné všem. Velká Británie má pečlivě vybudovaný systém nebankovních půjček zastřešený státem. Každý rok bakalářského studia může student zažádat o půjčku na školné. Britové pak navíc mohou ještě získat podporu na životní výdaje, to však není přístupné pro evropské studenty, pokud v zemi nežili pět let před počátkem studia.

Sumy za studium se mohou zdát horentní, ale minimální mzda ve Spojeném království je více než třikrát vyšší než ta česká. Průměrný plat se pohybuje kolem 2200 liber (asi 66 tisíc korun). Půjčku navíc nezačne dlužník splácet, dokud nevydělává ročně nad hranici asi 17 500 liber (v přepočtu 525 tisíc korun). Pokud je bývalý student nezaměstnaný, invalidní či zemřel, nesplácí on ani jeho rodina nic. Veškerý zbývající dluh se navíc po třiceti letech maže.

Letos vůbec poprvé zavedla Velká Británie půjčky na magisterské studium až do výše 10 tisíc liber. Doposud si studenti museli navazující studia zaplatit sami nebo získat grant. Tato půjčka má oproti bakalářské výhodu, že nezáleží, na co ji student využije. Může tak zaplatit školné, a ještě mu zbyde na pokrytí části životních nákladů. Splácení začíná, až když absolvent vydělává nad 21 tisíc liber ročně (630 tisíc korun). Pokud se člověk rozhodne bydlet a pracovat v zahraničí, hranice splácení se liší, odpovídá však rozdílům v nákladech na žití.

Novinku se rozhodlo letos využít výrazné množství studentů z Evropy. Jednou z nich je i Małgorzata Maria Prońkoová z Polska. „Kdyby letos nezavedla Británie tuto půjčku, nemohla bych si tu studium vůbec dovolit. Takto mohu získat oficiální vzdělání v tom, co mě baví,“ popisuje studentka kamery na Bournemouth University.

Někteří nezačnou dluhy nikdy splácet

Otevřený vzdělávací systém má však i své odpůrce. Ozývá se nemálo hlasů, že Evropané jezdí do Británie studovat zadarmo, pak se vrátí do své země a svůj studentský dluh nezačnou nikdy splácet. Je pak skoro nemožné člověka dohledat a kontaktovat ho, což ještě umocňuje fakt, že komunikace probíhá papírově, ne elektronicky. Netýká se to však jen Evropanů, samotní Britové často odjíždějí do světa a přestávají s úřady komunikovat.

Všechny tyto výhody pro evropské studenty s brexitem pravděpodobně skončí. Britská premiérka Theresa Mayová v říjnu oznámila, že by chtěla začít proces odvázání od EU v březnu 2017.

To by znamenalo, že by k brexitu mělo podle Článku 50 dojít v březnu 2019. Přicházejí tak možná poslední dva poslední roky, během kterých bude možné využít výhod britského členství v EU. Následně čeští a další evropští studenti zaplatí mezinárodní školné. To mnohdy dosahuje až dvojnásobku domácího. Rok bakalářského studia tak může stát i 15 tisíc liber (450 tisíc korun) a za rok magisterského studia zaplatí zájemci až 20 tisíc liber (600 tisíc korun). Otázkou je, kolik českých studentů si to bude moci dovolit.