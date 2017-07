Brian May stále válí. Rockové legendě ze skupiny Queen je sedmdesát let

Nenapodobitelný zvuk dodává Mayově kytarové hře jeho červenohnědá kytara Rudý speciál, kterou v roce 1963 zhotovil spolu se svým otcem Haroldem ze starého krbového dřeva, neboť jeho omezené finanční možnosti mu nedovolily pořídit si novou elektrickou kytaru. Časopis Rolling Stone zařadil v roce 2014 Maye na 26. místo mezi sto nejlepšími kytaristy všech dob.

Hrát začínal ve skupině The Others, v roce 1969 založil s bubeníkem Rogerem Taylorem a zpěvákem Timem Staffellem kapelu Smile. Staffella za mikrofonem brzy vystřídal jeho spolubydlící z koleje, zpěvák s původem ze Zanzibaru Farookh Bulsara. Ten měl velice přesnou představu o podobě jejich kapely. Bulsara si změnil jméno na Mercury, skupina se rozšířila o čtvrtého člena, baskytaristu Johna Deacona a 19. února 1971 poprvé vystoupili pod názvem Queen.

Zpěvák Paul Rodgers (vlevo) a kytarista Brian May během koncertu skupiny Queen v Praze.

Skupina Queen, čili královna (neboli také slangově homosexuál), je dodnes rockovým světem považována za jednu z nejkvalitnějších sestav. Tato britská formace zářila dvě desetiletí na špičce světového rocku s hity jako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Radio Ga Ga, A Kind of Magic nebo The Show Must Go On. Tichý a nenápadný May, který působil jako dokonalá protiváha živelného Mercuryho, je autorem rockových skladeb We Will Rock You, Tie Your Mother Down, Save Me nebo I Want It All.

Po Mercuryho smrti v listopadu 1991 vydal May dvě sólová alba: Back to the Light (1992) a Another World (1998). V roce 2005 vyrazili Queen po devatenácti letech na koncertní turné, ovšem už bez Deacona. Mercuryho nahradil britský zpěvák Paul Rodgers a v dubnu 2005 poprvé hráli v Česku. V roce 2008 vydali album The Cosmos Rocks. Od roku 2012 skupina vystupuje s americkým zpěvákem Adamem Lambertem. Letos v listopadu se Queen po dvou letech vrátí do Prahy.

May kvůli hudbě před více než 30 lety přerušil studium astrofyziky. V roce 2007 ale na londýnské Imperial College obhájil doktorskou práci na téma meziplanetárního prachu a získal titul Ph. D. Jako spoluautor je podepsán pod knihou Třesk! Úplné dějiny vesmíru.

May se v roce 1974 oženil s Chrissie Mullenovou, se kterou má tři děti. Pár se v roce 1988 rozvedl a May si v roce 2000 vzal dlouholetou přítelkyni, herečku Anitu Dobsonovou.