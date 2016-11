Dívka si byla vědoma konečné fáze své nemoci, naději ale vložila do kryoniky, což je způsob uchování těla zmrazením pro možné oživení v budoucnosti. Zatímco matka s přáním dcery od počátku souhlasila, otec byl zprvu proti. Rodiče spolu nežijí, rozvedli se v roce 2008. Otec od té doby nebyl s dcerou v kontaktu, snažil se o něj až od loňského roku, kdy se o nemoci dítěte dozvěděl, napsal list The Guardian.



„Je mi jen 14 let a vím, že umírám. Kryoprezervace mi ale dává šanci, že budu vyléčena a probuzena, i když to může být za stovky let. Nechci být pohřbena do země. Chci žít déle,“ napsala dívka soudci. Ten ji před její smrtí v nemocnici navštívil, protože se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohla slyšení zúčastnit.

Soudce konstatoval, že na něj udělala dojem statečnost, se kterou dívka čelila nevyhnutelnému osudu. O verdiktu řekl, že není posudkem správnosti či špatnosti kryoniky, nýbrž řeší spor mezi rodiči.

Otec posmrtné zmrazení dcery dlouho odmítal. Pochyboval o úspěšnosti takové procedury a tvrdil, že dívka po možném uzdravení třeba za 200 let již nebude mít na světě rodinu, což ji může dostat do zoufalé situace. Nakonec ale prohlásil, že přání dcery bude respektovat.

Dívčino tělo bylo převezeno do Spojených států, kde se o jeho uchování postarala soukromá společnost. The Guardian uvedl, že zmrazení stálo v přepočtu zhruba 1,2 milionu korun.

Kryoprezervace lidí je v současné době nevratný proces, to znamená, že zmrazený člověk nemůže být oživen. Zastánci této metody, která se již nyní úspěšně používá například ke skladování spermií, však tvrdí, že v budoucnu může být díky pokročilé medicíně možné těla resuscitovat.

Některé země zmrazení považují za nelegální nakládání s lidskými pozůstatky, naopak v USA je takový postup možný, pokud lékař daného člověka prohlásí za mrtvého. Uchovat je možné nejen celé tělo, ale i jen hlavu s mozkem.