Británie je bez poslanců. Kampaň před předčasnými volbami začíná dohady o ceně brexitu

Podle aktuálního průzkumu společnosti Panelbase činí rozdíl v podpoře obou stran 17 procentních bodů.



Formální rozpuštění Dolní sněmovny znamená, že Británie je nyní bez volených zákonodárců. Všech 650 křesel v Dolní sněmovně bude nově obsazeno až na základě výsledků voleb, které si prosadila konzervativní premiérka s poukazem na údajně nutné upevnění pozice vlády v nadcházejících jednáních o odchodu Británie z Evropské unie.

Předvolební kampaň začíná v době, kdy v Británii sílí obavy, že vyjednávání takzvaného brexitu budou složitá a že celý proces bude velmi drahý. Deník Financial Times ve středu napsal, že EU by mohla Británii za brexit vystavit účet na více než 100 miliard eur (téměř 2,7 bilionu korun), což je o 40 miliard více, než dosavadní odhadovaná suma. Britský ministr pro brexit David Davis ale záhy v televizi ITV ujistil, že Británie tak vysokou sumu nezaplatí.

K rozpočtovým závazkům či nákladům na penze bruselských úředníků byly podle FT do částky nyní započítány také zemědělské dotace v období po brexitu a příspěvky na provoz unijních institucí. Britská vláda ale odmítá unii posílat větší sumy i po brexitu.

Pokud jde o záměr Mayové posílit volbami vyjednávací pozici Londýna v nadcházejících rozhovorech s Bruselem, předvolební průzkumy zatím jejím konzervativcům dávají naději na upevnění moci, i když její náskok v čele průzkumů se v posledních dnech mírně snižuje.

Podle průzkumu společnosti Panelbase, který dnes zveřejnila agentura Reuters, by nyní Konzervativní stranu volilo 47 procent Britů, o dva procentní body méně než před týdnem. Opoziční Labouristická strana by získala 30 procent, což je o tři procentní body více. Liberální demokraté by nyní dostali deset procent hlasů, protievropská Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) je na pěti procentech.