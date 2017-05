Británie zvýšila stupeň ohrožení na nejvyšší, zemi hrozí další útok

Hrozba dalšího teroristického útoku je tak bezprostřední. Mayová se tak vyjádřila po dalším zasedání vládního výboru COBRA, který se zabývá mimořádnými situacemi.

Podle Mayové bude armáda pomáhat zajišťovat bezpečnost na velkých akcích, jako jsou fotbalová utkání či hudební koncerty. Vojáci budou působit pod velením policie v rámci operace Tempora.

Británie zažívá nejvyšší stupeň pohotovosti již potřetí za 11 let, kdy škála teroristického ohrožení existuje. Poprvé to bylo v roce 2006, kdy byl zmařen útok v letadle pomocí tekutých chemikálií. Podruhé to bylo v roce 2007, kdy přišel pokus o atentát v londýnském nočním klubu a kdy došlo k útoku na letišti v Glasgow.



Teroristický útok v multifunkční hale v severoanglickém Manchesteru, kde koncertovala americká zpěvačka Ariana Grande, si vyžádal dvaadvacet mrtvých včetně dětí. Zatím není jasné, zda útočník jednal sám, nebo mu s přípravou pomáhali další lidé. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi mrtvými či zraněnými byli Češi. Incident odsoudilo mnoho světových státníků i umělců. Britské politické strany kvůli útoku přerušily kampaň před předčasnými parlamentními volbami.



Pachatelem pondělního teroristického útoku v Manchesteru byl 22letý Salman Abedi. Oficiálně o tom informovala britská policie.

Abedi se údajně narodil v Manchesteru, ale jeho rodina má původ v Libyi. Informoval o tom deník The Daily Telegraph. Jeho rodiče měli utéci do Londýna před diktátorským režimem Muammara Kaddáfího a následně se přestěhovat do Manchesteru, kde se narodil Abedi. Podle agentury AP úřední záznamy ukazují, že Abedi byl přihlášen k pobytu v manchesterském domě, ve kterém provedlo v úterý policejní komando zásah. V části Fallowfield, kde v úterý pyrotechnici provedli řízenou explozi, rodina žila deset let. Podle nepotvrzených informací měla rodina nedávno Libyi navštívit.

Tisíce lidí se večer shromáždily na náměstí svatého Alberta v Manchesteru k pietní akci za oběti. Lidé přišli s květinami a někteří přinesli hesla se srdcem hlásající: „Miluji MCR (Manchester)“. Účastníci akce věnovali obětem minutu ticha, stejně jako se to dělo při mnoha jiných příležitostech, například na filmovém festivalu v Cannes.

Vedle projevů smutku a soustrasti se na sociálních sítích objevily i příspěvky příznivců teroristické organizace Islámský stát (IS) vyjadřující radost nad činem. IS se k útoku přihlásil, toto hnutí se ovšem hlásí k většině teroristických aktivit v západních zemích.