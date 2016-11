Britka v Dubaji ohlásila znásilnění. Za nemanželský sex jí hrozí tři roky vězení

Podle zakladatelky poradenské skupiny, která si říká Detained in Dubai (Zatčeni v Dubaji), Radhy Stirlingové policie v SAE špatně rozlišuje mezi znásilněním a sexem, s nímž osoba souhlasila.



Podobné problémy jako Britka mělo v Dubaji více cizinek. Norka Marte Deborah Dalelvová byla před třemi lety odsouzena k 16 měsícům vězení za mimomanželský sex a konzumaci alkoholu, když předtím ohlásila znásilnění. Trest jí byl nakonec prominut, násilník dostal 13 měsíců vězení. Podobně rakouská muslimka po ohlášení znásilnění čelila soudnímu stíhání a v roce 2014 se podařilo rakouským diplomatům vyjednat její návrat do Rakouska.

Stirlingová považuje případ Britky za velmi zneklidňující. „Oběti se na ně obrátí a očekávají nápravu, a místo toho jsou samy stíhány. Nejenom že (úřady) popřou, že jde o oběti, ale navíc je ještě trestají,“ řekla Stirlingová.

Mluvčí britského ministerstva zahraničí řekla, že je úřad v kontaktu s britskou občankou i s její rodinou.

