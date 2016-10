„Zajít si na jídlo do restaurace už není nijak výjimečným zážitkem. V mnoha rodinách se to stalo pravidelným zvykem, který významně zvyšuje nadbytek každodenně konzumovaných kalorií a cukru,“ uvedl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jeremy Hunt na setkání s více než stovkou potravinářských aktérů včetně restauračních řetězců.



Jeremy Hunt

Restaurace, hospody, kavárny nebo fastfoody se podle Hunta budou muset podílet na boji s obezitou. Víc než pětina příjmu cukru totiž pochází z jídla zvenčí; čtvrtina rodin bere děti každý týden do fastfoodů. „Nemůžeme ignorovat měnící se návyky spotřebitelů,“ vysvětlil ministr Hunt.

Opatření připravované agenturou Public Health England (PHE), která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, se ale bude týkat i supermarketů a výrobců potravin. Podle tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví je nutné hlídat kalorickou hodnotu zmrzlin, sušenek, dortů a dalších sladkostí, ale i snídaňových cereálií, jogurtů nebo pudinků.

Záměrem britské vlády je bojovat hlavně s dětskou obezitou. „Je šokující, že třetina dětí odchází ze základní školy s nadváhou nebo obezitou. Potřebujeme okamžitě jednat – zastavit nárůst podílu dětí, které si do dospělosti odnášejí riziko vážných zdravotních komplikací,“ upozornil Duncan Selbie z PHE. Jeho agentura chce do roku 2020 snížit obsah cukru ve sladkých potravinách o 20 procent, z toho o pět procent už v roce 2017.

Daň ze sladkých nápojů

Cíl se netýká slazených nápojů – ty jsou totiž předmětem speciální „cukrové daně“, kterou letos představil britský ministr financí George Osborne. Za dva roky ji začnou platit přímo výrobci a dovozci nápojů s více než pěti gramy cukru na 100 mililitrů. Peníze, které stát na dani vybere, vláda utratí za podporu sportu na základních školách.



„Nejenže daň ze slazených nápojů podpoří pití zdravějších tekutin. Jde také o vzkaz, že musíme snížit spotřebu cukru a jeho množství v potravinách,“ pochválil zavedení daně koordinátor iniciativy Children’s Food Campaign Malcolm Clark pro deník The Independent.

Agentura PHE hodlá informace o tom, nakolik se jednotlivým podnikům daří vládní strategii následovat, pravidelně zveřejňovat. A to přesto, že je opatření pro firmy dobrovolné.

„Posvítíme si na to, jak se k tomu jednotlivé společnosti postaví. V téhle debatě budou chtít být na správné straně,“ varuje Hunt. Jména firem, které obsah cukru nesnižují a porce nezmenšují, si totiž budou moct jednoduše vyhledat na internetu běžní spotřebitelé.

Hrozba restauracím je podle deníku The Times znamením, že se vláda snaží co nejrychleji vytěžit maximum z již dříve schváleného plánu na redukci dětské obezity. Nová ministerská předsedkyně Theresa Mayová se ho totiž po nástupu do funkce snaží okleštit. Vláda se proto už v roce 2017 chystá představit také plán redukce kalorií v tučných jídlech a pochutinách – třeba v pizze nebo hamburgerech.

Obezita v Británii představuje velký problém. Podle žebříčku Asociace pro světovou obezitu se týká téměř třiceti procent všech mužů i žen. To činí Brity nejobéznější evropskou populací.