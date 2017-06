Britové volí nový parlament, bojuje se o vyrovnané obvody. Favoritem je Mayová

Podle údajů několika volebních komisí v centru Londýna kolem 15:00 SELČ, tedy sedm hodin po otevření volebních místností a osm hodin před jejich uzavřením, byla účast mírně nadprůměrná.



„Volila jsem konzervativce, jiná možnost není. Mayová sice není silná vůdkyně, jak o sobě tvrdí, ale Corbyn by nám zvýšil daně, a to je to poslední, co chci,“ řekla ČTK poštovní úřednice Alice Meadowsová, která hlasovala již ráno v jedné ze škol londýnského obvodu Westminster North. Před Corbynovým nástupem podporovala labouristy, ale jejich současný lídr je prý nasměroval příliš doleva.

Británie má většinový volební systém a je rozdělena na 650 obvodů, z nichž v každém se vybírá jediný poslanec. Pozornost stranických lídrů se proto v posledních dnech kampaně soustředila na obvody, které byly v minulých volbách vyrovnané a mohou být klíčem k celkovému volebnímu úspěchu.

Příkladem je právě severní westminsterský obvod v centrálním Londýně, kde v minulosti tradičně vítězili konzervativci a nyní dvakrát za sebou o několik procentních bodů vyhrál kandidát levice. Pokud se Mayové podaří přesvědčit více středově orientované voliče ve vyrovnaných obvodech které minule připadly labouristům, může podle analytiků počítat s pohodlnou parlamentní většinou. Pokud je na svou stranu získá Corbyn, bude výsledek vyrovnanější.

„Mayovou volit nemůžu, nevěřím jí, myslí jenom na elitu. Dal jsem hlas liberálním demokratům, jsou nejvíc pro dobré vztahy s EU, které jsou pro nás důležité,“ popsal své rozhodování mladý muž v obleku. Středová proevropská strana, pro kterou hlasoval, nemá podle průzkumů šanci zásadněji promluvit do výsledků a stejně jako skotští nacionalisté by mohla hrát roli pouze v případě, že konzervativci nezískají parlamentní většinu.

Své hlasy už dopoledne odevzdali vůdci nejsilnějších stran, kteří ještě do pozdních středečních hodin objížděli poslední mítinky a přesvědčovali nerozhodnuté. Mayová volila v doprovodu manžela v hrabství Berkshire na jihovýchodě Anglie, Corbyn na severu Londýna. Vůdkyně skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová vhodila obálku se svým hlasem do urny v Glasgowě.

Mayová v poslední výzvě adresované dnes voličům prostřednictvím sociálních sítí hovořila o „silné ekonomice a nejlepší možné dohodě o brexitu“. Konzervativci slibují investice do bydlení, omezení imigrace či vyrovnaný rozpočet. Corbyn naopak lákal na zlepšení podfinancované zdravotní péče, zlevnění či zrušení školného a na štědřejší sociální dávky.

S ohledem na nedávné teroristické útoky byla před volbami tématem i bezpečnost, která však podle expertů výsledek příliš neovlivní. Zvýšená policejní pohotovost se nijak zvláště neprojevuje ani v ulicích londýnského centra. Před volebními místnostmi nejsou policisté vůbec a při cestě mezi nimi jsou k zahlédnutí spíše výjimečně, většinou poblíž vládních budov na třídě Whitehall. Žádné výraznější incidenty hlášeny nejsou.

Zatímco v Londýně je zataženo s občasnými přeháňkami, na západě Británie prší více, což podle některých médií může nepříznivě ovlivnit účast. Podle odborníků oslovených před volbami BBC však v historii neexistují prokazatelné souvislosti mezi počasím a volební účastí.

Volební místnosti se uzavřou ve 22:00 místního času (hodinu před půlnocí SELČ), ihned poté budou zveřejněny první odhady výsledků.