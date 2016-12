Britská bankovka obsahuje tuk. Bouře veganů přiměla centrální banku měnit výrobu

„Společnost Innovia, která pětilibrovku vyrábí, už začala se svými dodavateli intenzivně pracovat na změně,“ napsala v oficiálním prohlášení Bank of England. Dodala, že o složení bankovky nevěděla ve chvíli, kdy s firmou podepisovala kontrakt.

Bankovka je sice vyrobená z plastu, ten však obsahuje i malé množství loje získaného z živočišných odpadů. Lůj, který minulé generace denně používaly k výrobě mýdla či svíček, pochází z hovězího nebo skopového masa, někdy i z vepřového. Získat se dá například na jatkách.



Poté, co tuto skutečnost zjistili vegetariáni a vegani, začali na sociálních sítích šířit petici, která žádala, aby se složení bankovek změnilo. Do středečního večera nasbírali více než 100 tisíc podpisů.

„Žádáme, abyste přestali používat zvířecí produkty při výrobě měny, jíž musíme platit,“ píše se v petici. Na Twitteru pak vegani a vegetariáni označili výrobu bankovek za „nechutnou“. Vůdci britských hinduistů pak zvažují zákaz bankovky ve svých chrámech.



Putting #animalfat in £5 is an insult - and should concern everyone. New piece by @ElenaOrde on non #vegan bank note https://t.co/6JstiCrjea pic.twitter.com/HDaZzG8aZn