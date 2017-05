Britská královská rodina zveřejnila novou fotografii dcery Charlotte

„Vévoda a vévodkyně s potěšením sdílí novou fotografii princezny Charlotty, aby připomněli její zítřejší druhé narozeniny,“ píše se v twitterovém příspěvku.

Fotografie byla pořízena v dubnu její matkou Catherine ve vesnici Anmer na východě Anglie, kde rodina bydlí. Jde po dlouhé době o první fotografii jejich dcery, jejíž soukromí manželský pár pečlivě střeží. Naposledy byla viděna v kostele v Bucklebury, kde se s rodiči zúčastnila vánoční mše.

Plány na narozeninovou oslavu rodina nezveřejnila, ale očekává se, že se obejde bez účasti novinářů a pouze v rodinném kruhu.



The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow  pic.twitter.com/0Xftc3EFPz