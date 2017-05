Britská vláda věděla o ‚kompru‘ na Trumpa. Varoval ji agilní bývalý agent MI6

Informace donedávna všestranně váženého ex-agenta MI6 detailně popisují možné styky Trumpovy prezidentské kampaně s Ruskem, informoval list The Guardian s odkazem na soudní spisy související s žalobou, kterou na Steela podal ruský podnikatel Gubarev.

Gubarev Steela zažaloval za poškození jména proto, že ho ve svých dokumentech označil jako článek v hackerské operaci proti americké demokratické straně a Hillary Clintonové. Gubarev taktéž žaluje server Buzzfeed News. Právě Buzzfeed v lednu letošního roku rozpoutal mediální kolotoč kolem možných styků lidí z kampaně Donalda Trumpa s Ruskem.

Zveřejnil totiž 35stránkový dokument, který Steele poskytl několika pečlivě vybraným osobám. Dokument, který nejprve přitáhl pozornost zejména bizarními popisy Trumpových údajných aktivit v moskevském hotelu s ruskými prostitutkami - včetně močení na postel v pokoji, kde se předtím ubytovali i manželé Obamovi - se stal epicentrem hledání odpovědí na to, jakou roli měla Moskva v listopadových volbách.

Doposud nebylo jasné, jestli Steele svá zjištění sdílel s oficiálními složkami i ve své domovské Británii. Když se k němu v lednu vyjádřila Theresa Mayová, poznamenala pouze, že je „naprosto zřejmé, že tato osoba, která vypracovala tento dokument, již pro Británii mnoho let nepracuje.“ Soudní zpráva ale tvrdí, že Steele v prosinci předal britským bezpečnostním složkám vytištěný kompilát svých dosavadních zjištění.

Podle soudních dokumentů, které mapovaly spolupráci Trumpa a Kremlu po dobu alespoň 5 let, to Steele udělal, protože šlo o záležitost „značné závažnosti ve vztahu k možným ruským zásahům do amerických prezidentských voleb“, „vázala se na bezpečnostní otázky jak americké, tak britské“, a „potřebovala být dále analyzována, vyšetřena a verifikována.“

Zaplaceno Trumpem, zajištěno Putinem

Dokumenty popisovaly kompromitující materiály, který má Rusko na Donalda Trumpa a cesty čtyř zástupců jeho kampaně do Prahy v srpnu či září 2016, kdy se měli setkat s reprezentanty Kremlu a řešit, jak zaplatit tajné hackerské zásahy.

Hackeři měli mezi březnem a zářím 2016 použít botnety a pornografické sítě, aby rozšířili viry, díky kterým se jim podařilo získat počítačová data předních hráčů demokratické strany. Rekrutovat je měla ruská Federální služba bezpečnosti, nástupce KGB, a pod kontrolou Putinovy vlády je měl zaplatit tým Donalda Trumpa.

Trump a jeho právníci obvinění opakovaně odmítají. Michael Cohen, jeden z Trupových zástupců, kterého zpráva jmenuje, tvrdí, že nikdy ani nebyl v Praze.

Steele se od lednového zveřejnění zprávy k jejímu obsahu nechtěl vyjádřit. Krátce po zveřejnění zprávy nynější šéf londýnské společnosti Orbis Bussiness Intelligence dokonce odjel z domova, jelikož se údajně obával reakce Moskvy. Protože se ale společně se svou firmou brání žalobě Alexeje Gubareva, podal soudu obranu, ve které argumentuje, proč dokument sestavil.

Společnost Orbis Bussiness Intelligence, kterou založili bývalý britští agenti, a v jejímž čele je právě Steele, byla podle obrany Steelových právníků najata washingtonskou společností Fusion GPS. Cílem vyšetřování byly právě kontakty mezi Trumpovou kampaní a Kremlem.

Fusion GPS zprávu následně předala americkému senátorovi a bývalému kandidátovi na amerického prezidenta Johnu McCainovi. Z jeho rukou putovala přímo k šéfovi FBI Jamesi Comeymu již 9. prosince. Vyšetřování ale nekončilo, a 13. prosince Steele dokončil další zprávu.

Její kopii sdílel nejen s McCainem, ale také s britskou vládou, a to údajně proto, aby s ní byly obeznámeni vysocí bezpečnostní experti obou vlád. Jeho dokument byl poté předmětem bezpečnostního brífinku, který v lednu obdrželi jak Donald Trump, tak Barack Obama. Steele se u soudu distancuje s publikací celé zprávy serverem Buzzfeed News, se kterou údajně neměl nic společného.

Šéf FBI Comey od té doby potvrdil, že FBI vazby Trumpovy kampaně na Moskvu vyšetřuje, a Steelovou zprávou vyšetřování posílila. Pokud se podaří FBI potvrdit pravdivost některých částí dokumentů, může Donaldu Trumpovi způsobit zatím vůbec největší problémy od nastoupení do úřadu.