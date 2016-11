Mince pie vás okouzlí geniálně jednoduchým těstem a naopak sytou, voňavou ovocnou náplní s chutí orientálního koření a nezbytných tónů brandy nebo rumu. Mají být velké tak akorát na jedno, popřípadě dvě zakousnutí, ale hlavně těsto se musí náležitě drobit, aby všechny zúčastněné přesvědčilo, jak je úžasné křehké.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Autorka je nominována na Blogerku roku 2016 za blog tastejourney.cz.

Výhodou těchto koláčků je i to, že se mohou podávat také teplé, takže většinou se ještě před servírováním dají do trouby prohřát. Podávají se s máslem ochuceným brandy a trochou cukru, nebo jen tak polité smetanou či s kopečkem šlehačky.



Tak jako tak, tyhle koláčky se o Vánocích v Británii tak nosí, že i Angličanky, které cukroví moc nepečou a raději připraví na slavnostní stůl hříšně sladké čokoládové pralinky se šampaňským, si udělají čas a pravé mince pie doma upečou. Tím jsou pasovány na bohyně v kuchyni podle slavné kuchařky Nigely Lawson, protože mít svoje “home made” mince pie vede k pochvalám a všeobecnému úžasu.

Mince pie mají původ ve Svaté zemi

Jejich tradice sahá až ke křižáckým výpravám, kdy ze Svaté země křižáci přivezli koláčky plněné nasekaným masem, doplněné ovocem a ovoněné kořením orientu: skořicí, hřebíčkem a muškátovým oříškem. Byly původně o mnoho větší, přesně do ruky a oblého tvaru. Odtud také pochází jejich název mince pie, tedy koláčky s ovocnou voňavou náplní (nazývanou mincemeat), která však s nasekaným masem ( právě anglicky také mince meat, abyste byli náležitě zmateni) dnes nemá už vůbec nic společného. Dříve však vždy náplň koláčků obsahovala maso. Je však zajímavé, že v oblasti New England ve Spojených státech se udržela tradice a do koláčků mince pie se stále jemně mleté maso přidává.

Současná náplň je ovšem přísně vegetariánská, pokud si odmyslíte kousky loje, které se do náplně občas přidávají, obsahuje hodně rozinek, jablek, kandovaného ovoce a kůry z citrusů, dost alkoholu a také pěknou dávku všech sladkých tónů koření. Ideálně tato bohatá náplň ladí s jednoduchostí křehkého sladkého těsta, jež může mít variantu i bez cukru.

Voňavé mince pie s pikantností brusinek

Koláčky mince pie neodmyslitelně patří k vánočním svátkům v Británii a nabídnou vám je všude. Od nezávislých kaváren až po řetězce typu Pret A Manger, Starbucks, Caffé Nero či Costa Coffee, všichni nabízejí svoje originální mince pie. Je zábavné zkoušet a hledat ty nejlepší a tak stejně je zábavné přicházet s novými variantami těst i náplní. Peču je před Vánoci každoročně, asi jako jediné opravdu britské cukroví, a letos mě nadchly právě tyto s náplní s vůní lesa.

Jde o náplň z čerstvých nebo mražených brusinek, která je neméně populární. Na první pohled se může zdát trochu pikantnější než klasická náplň mince pie a také tomu tak je. Do směsi brusinek je dobré přidat kvalitní likér, nejlépe s příchutí pomerančů, tedy cointreau nebo grand marnier, pomeranče nebo i mandarinky se k brusinkám výborně hodí, takže nešetřete ani s nastrouhanou kůrou. A pokud seženete vodu z pomerančových květů, dodá vaší náplni ten dokonalý závěr, český tuzemák nevyjímaje. Brusinky jsou nyní v předvánočním čase k dostání čerstvé, neboť tradice velí: k vánoční krůtě se podává brusinková omáčka, stejně jako u nás ke svíčkové. Komu se nechce náplň připravovat doma, jednoduše si ji koupí již hotovou, i brusinkové jsou v nabídce. Pokud zvolí luxusnější variantu, ani se téměř nepozná, že náplň pochází z obchodu.

Jaké těsto? Křehké a méně sladké

Klasické recepty na mince pie se příliš neliší, je nutné dobře připravit křehké těsto. Pak už jen stačí mít opravdu kvalitní náplň a úspěch je zaručen. Někdy se mince pie pečou i z lístkového těsta, ovšem ty jsou určeny pro okamžitou spotřebu a někdy může být problém i s jejich ohříváním. Většina proto raději dává přednost křehkému těstu s velkým podílem másla. Můžete se také rozhodnout pro koláčky uzavřené, tedy s pokličkou ze stejného těsta, ozdoba potom může být třeba jen z těsta vykrojený lístek cesmíny, nebo můžete nechat koláčky otevřené a jen na efekt přidat vykrojené hvězdy nebo vánoční stromky. Fantazie má dveře otevřené.

Mince pie s brusinkovou náplní

Na těsto:



250 g hladké mouky



125 g másla



25 g moučkového cukru



1 vajíčko



kůra z 1/2 citrónu



několik lžic ledové vody podle potřeby



1 žloutek na potření před pečením



Na brusinkovou náplň:

300 g čerstvých nebo mražených brusinek



60 ml pomerančového likéru cointreau



75 g hnědého třtinového cukru



1 lžička mleté skořice



1 lžička mletého hřebíčku



2 lžičky sušeného zázvoru



1/2 lžičky mletého nového koření



1/2 lžičky mletého muškátového oříšku



150 g rozinek



30 g kandované citrusové kůry



kůra a šťáva z 1 pomeranče



5 lžic tuzemáku nebo rumu



2 lžíce medu



1/2 lžičky vanilkového extraktu



1 lžička pomerančové vody z pomerančových květů ( možno vynechat)



Nejdříve si připravíme si těsto. Na pracovní plochu odvážíme mouku, moučkový cukr a přidáme na kostičky nakrájené chladné máslo, citrónovou kůru a začneme nejdříve spojovat máslo a mouku. Teprve když je asi 1/2 másla spotřebovaná, přidáme vajíčko a těsto spojíme s moučkovým cukrem. Pracujeme rychle a těsto zpracováváme spíše prsty než dlaněmi, aby se tuk neoddělil. V případě nutnosti ještě přidáme na spojení pár lžic velmi chladné vody, do které vložíme kostku ledu, aby vydržela studená. Těsto zpracujeme v disk nebo kouli, zabalíme do fólie a necháme hodinu odpočinout.

Nyní si připravíme brusinkovou náplň. Do hrnce nalijeme cointreau a přidáme hnědý cukr a na mírném ohni mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Přidáme brusinky a všechno koření a zamícháme. Poté přidáme nastrouhanou kůru a šťávu z pomeranče, rozinky a kandovanou citrónovou kůru rozkrájenou na malé kousky. Vše zamícháme a necháme na mírném ohni asi 20 minut za stálého míchání vařit. Brusinky by se měly rozpadat. Odstavíme z ohně a přidáme rum, vanilkový extrakt, pomerančovou vodu a med a vše spojíme. Dáme stranou vychladnout.

Předehřejeme si troubu na 180 °C. Mezitím si připravíme formu na mufiny, kterou buď vymažeme máslem, nebo můžeme koláčky dávat do papírových košíčků na mufiny, potom není nutné formy vymazávat.

Odleželé těsto rozkrojíme na půl, půlku dáme ještě do chladu a půlku rozválíme na placku asi 2-3 mm silnou, stejně potom pokračujeme s druhou půlkou těsta. Vykrajujeme větší kolečka, která opatrně vložíme do papírových košíčků nebo přímo do formy na mufiny. Ve stejném počtu vykrájíme i hvězdičky. Košíčky plníme brusinkovou náplní a navrch položíme vykrájené hvězdičky. Těsto a okraj koláčů pomažeme rozšlehaným žloutkem a dáme péct do trouby asi na 17-20 minut. Koláčky vyndáme na mřížku a necháme vychladnout.

Hojně cukrujeme moučkovým cukrem a podáváme s brandy máslem nebo se šlehanou smetanou anebo jen tak. Těsto by mělo být křupavé a mělo by se rozpadat při prvním ukousnutí.