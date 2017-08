Britské ministerstvo vnitra omylem rozeslalo stovce lidí dopisy, ve kterých jim hrozilo deportací

LONDÝN/PRAHA Home Office, britská obdoba ministerstva vnitra, omylem zaslala stovku dopisů občanům Evropské unie, ve kterých je vyzývala k opuštění Spojeného království. Theresa Mayová, premiérka Spojeného království, přiznala že se pracovníci Home Office dopustili „nešťastné chyby“.

Mayová byla donucena k vyjádření poté, co Eva Johanna Holmberg, finská akademická pracovnice pracující v Londýně, publikovala dopis, který jí nařizoval opustit Spojené království. I když Holmbergová žila v Anglii se svým britským manželem téměř deset let, byla vyzvána k opuštění země do jednoho měsíce. V případě, že by tak neudělala, by byla zadržena a deportována.

„Znělo to tak nereálně a absurdně, že bych měla být deportovaná. Tuto zemi navštěvuji tak dlouho, jak si jen pamatuji,“ uvedla Holmbergová. Její příběh se velmi rychle rozšířil na sociálních sítích, čehož se chytil server The Guardian.

Redakce the Guardian zkontaktovala Home Office, která obratem dohledala dopis a potvrdila, že byl poslán omylem. „Několik dopisů bylo posláno chybně a nyní zjišťujeme, proč situace nastala,“ uvedlo tiskové středisko britské ministerstvo vnitra. „Snažíme se zkontaktovat každého, kdo obdržel tento dopis, abychom jim objasnili, že jej mohou ignorovat. Práva občanů EU žijících ve Spojeném království zůstávají neměnná.“

I now have permission to share Dr Holmberg's letter, which I didn't have yesterday. See how an official signed below "removal.. to Finland" pic.twitter.com/O0rSBpXlvA