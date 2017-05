‚Kybernetickou apokalypsu‘ zastavil náhodou 22letý mladík. Za 250 korun

Expert na kybernetiku Varun Badhwarm označil páteční incident kvůli bleskovému a masovému zásahu firem a kritických institucí za „kybernetickou apokalypsu“. Možné rozsáhlejší katastrofě způsobené škodlivým programem, který během několika hodin stihl paralyzovat britské nemocnice a ovlivnil chod řady dalších firem a institucí, včetně evropských automobilek či ruských ministerstev, nejspíš stihl předejít 22letý Brit, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou MalwareTech a pracuje jako kybernetický expert bojující se škodlivým softwarem.

Podle britského Národního centra pro kyberbezpečnost svým činem zabránil spuštění programu v minimálně dalších 100 tisících počítačů. Již zablokovaná zařízení se však neodblokovala.

MalwareTech popsal páteční události v blogovém příspěvku na webu britského centra. Dle svých slov si užíval týdenní dovolené, která mu nečekaně skončila už v pátek. Probudil se v 10 hodin dopoledne, podíval se na diskuze o aktuálních bezpečnostních rizicích, v nichž ho až na pár zmínek o několika organizacích zasažených vyděračským softwarem nic nezaujalo.

Zašel si tedy s kamarádem na oběd, a když se kolem 14.30 vrátil domů, diskuzní platforma byla „zaplavena“ zprávami o kolabujících systémech v britských zdravotnických zařízeních. „To mě přesvědčilo o tom, že to bude velké,“ přibližuje nečekaný hrdina.



Za pomoci dalšího bezpečnostního odborníka, osmadvacetiletého Dariena Husse, získal MalwareTech „vzorek“ škodlivého programu. Při pročítání zdrojového kódu, který si bere za „rukojmí“ data uživatelů, po nichž chce výkupné, si hned všiml toho, že se vyděračský program snaží spojit s na první pohled nesmyslnou a na nikoho nezaregistrovanou webovou doménu. Pokud se nenačetla žádná webová stránka, začal škodit.

Sám si ji za necelých 11 dolarů (v přepočtu kolem 250 korun) zaregistroval, aby mohl sledovat šíření viru po světě. Údaje promítal na interaktivní mapě.

Program se ale po registraci domény začal chovat nečekaně a neprovedl žádnou škodlivou operaci. A protože se nespustil, nerozšířil se ani do dalších systémů.

„Legrační je, že v tomto momentu jsem nevědomě zabil malware (škodlivý software, pozn. red.),“ popsal bezpečnostní expert. Jeho krok nejprve vyvolal zmatené reakce od kolegy, kterému vzorek nefungoval stejně jako dříve. MalwareTech se zděsil, že registrace domény spustila program ve všech infikovaných počítačích, od dalších bezpečnostních expertů se však dozvěděl, že se děje přesný opak.



I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.