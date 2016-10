Britský chlapec záhadně zmizel na ostrově Kos. Policie po 25 letech odkryla jeho osud

Na ostrově Kos měli prarodiče Bena Needhama ve vesnici Iraklis dům. Rodina z Sheffieldu tam v roce 1991 trávila léto. O malého Bena se 24. června starali právě prarodiče. Chlapec pobíhal kolem domu, okolo půl třetí odpoledne ale Ben zmizel.



Dva týdny Kos pročesávali policisté, vojáci a hasiči. „Nyní věříme, že jsme prohledali všechny možné oblasti, kde by chlapec mohl být, ale nic jsme nenašli. Je to pro nás velká záhada, nemáme žádné teorie, co se mohlo stát. Nevíme, jak dál postupovat,“ přiznal tehdy místní šéf policie Nikolaos Dakouras.



O nové pátrání požádal premiér John Major

Ostrov policie znovu propátrala v lednu 1993 na přání britského premiéra Johna Majora. Marně.



Nyní však policie z Jižního Yorkshire oznámila, že našli při novém hledání nespecifikovanou věc, kterou měl chlapec u sebe v době zmizení. „Mým profesionálním odhadem věřím, že Ben Needham zemřel v důsledku nehody poblíž domu, kde byl naposledy viděn, jak si hraje,“ citovala agentura Reuters inspektora Jona Cousinse. Nikdy předtím policie tak silné prohlášení neučinila.

Proč se informace neobjevily dříve?

Nové pátrání policisté uskutečnili na základě informací z letošního května. Ty naznačovaly, že Ben mohl zemřít po střetu s těžkým nákladním vozidlem. Pátrání se pak zaměřilo na dvě specifické oblasti, kde probíhaly v době Benova zmizení stavební práce. Není známo, proč se informace o stavební aktivitě neobjevily už dříve.



Nyní se zjistilo, že oblastí poblíž domu, kde Ben byl, jezdily těžké nákladní vozy a velký bagr. Právě tam policie objevila v sobotu věc, kterou měl podle všeho Ben u sebe a kterou poté předložilo Needhamově rodině k identifikaci.