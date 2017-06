Tvrdá varianta brexitu měkne. Britský ministr financí chce zůstat v celní unii

LONDÝN Britský ministr financí Philip Hammond chce přesvědčit premiérku Theresu Mayovou o tom, že Spojené království by mělo zůstat součástí evropské celní unie. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník The Times. Mayová se přitom vyslovila pro takzvanou tvrdou variantu odchodu z Evropské unie, kdy by Británie opustila společný unijní trh a také celní unii.

Britská vláda po loňském referendu, ve kterém se Spojené království vyslovilo pro zrušení členství v EU, prohlašuje, že země převezme kontrolu nad přistěhovalectvím. To by podle Bruselu znamenalo, že Británie bude muset opustit společný trh.

Někteří vládní činitelé, jako je například ministr životního prostředí Michael Gove, zastávají postoj, že Londýn by měl opustit také celní unii, která je předstupněm společného trhu. Na celní unii se vedle členských zemí EU podílí také Turecko, které se o vstup do EU uchází. Hammond podle informací The Times nyní dospěl k názoru, že vláda po volbách, ve kterých konzervativci nezískali v parlamentu většinu, musí přehodnotit svůj dřívější záměr prosazovat nezávislou obchodní politiku. Celní unie je dalším stupněm ekonomické integrace, který navazuje na zónu volného obchodu. Na rozdíl od ní ale členské státy celní unie uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím.