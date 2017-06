Britští studenti se historii učí z fiktivních románů. U zkoušek pohoří

Wolf Hall (2010, česky Argo) a Předveďte mrtvé (2013, česky Argo) jsou oceňované knihy Hilary Mantelové zasazené do tudorovské anglie Jindřicha VIII. Hlavní postavou je Thomas Cromwell, chlapec ze skromných poměrů, který se vypracuje až na ministra a hlavního poradce krále. Za oba díly získala Mantellová prestižní Man Bookerovu cenu a za Předveďte mrtvé i cenu Costa Books. Děj knih je nicméně smyšlený, ačkoliv postavy jsou reálné.

Historik John Guy, který má na starosti přijímání studentů na obor historie na Cambridgeské univerzitě, říká, že zkoušení nepoznávají fikci od faktografických knih. „Začínají nám k přijímacím i zápočtovým zkouškám chodit lidé, kteří tvrdí že četli knihu o Thomasovi Cromwellovi. Když se zeptáme co, řeknou, že Mantelovou. Tohle smazávání fikce a reality je problémové,“ řekl Guy deníku The Guardian.



John Guy je odborníkem na tudorovskou dobu a napsal o ní řadu knih. Podle něj jsou v románech Hilary Mantellové zjevné historické hlouposti. Thomas More, slavný anglický právník a filozof, nikdy nebyl sadista, který by nesnášel ženy. Anna Boleynová, později popravená manželka Jindřicha VIII., nebyla ďábel v ženském těle a rozhodně nestála o život svého manžela. Mantelová také zaměnila jméno člověka, který se v té době staral v Londýně o bezpečnost a vedl Thomase Mora na šibenici. To je jen malý výčet toho, co je podle Guye v románech špatně.



“Je to román. Celá ta situace je prostě hloupá. Když jste ve světě krásné literatury nebo divadla, říkáte lidem lži, abyste jim přiblížili pravdu,“ dodává Guy. Uznává ovšem literární kvality románů a dodává, že jsou tak dobře napsané, že je čtenáři berou za historickou pravdu. A to je problém, který studenty stojí celé zkoušky.