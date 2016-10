Brněnští lidovci doporučují lidem nechodit k referendu o nádraží. Je prý předčasné

Předseda brněnských lidovců Jiří Mihola uvedl, že podle KDU-ČSL by měla nová poloha nádraží vycházet ze studie proveditelnosti, ze stanovisek odborníků. Podobně se na věc dívá také brněnský radní Pavel Staněk (ANO), podle nějž je referendum v nešťastnou dobu. „Má to úskalí, protože pokud bude referendum závazné a vybere alternativu, která nebude profinancovatelná, dostaneme se do pasti. Evropská unie nebude financovat projekt, který by stál proti referendu. Když nezískáme peníze, neví se, co dál,“ řekl Staněk.



Nechodit k referendu je správné i podle ODS. „Lidé bez hotové studie nemají dostatečné informace. Dalším důvodem je, že formulované otázky v referendu jsou manipulativní,“ uvedl brněnský předseda ODS Libor Šťástka. Otázky nepovažuje za správné ani KSČM, brněnský předseda strany Martin Říha označil referendum v této chvíli za nesmyslné.

ČSSD neříká, zda lidé mají hlasovat. „Není správné, aby politická strana říkala, že se nemá jít k referendu. Nicméně chápeme důvody lidovců a dalších, proč doporučují neúčastnit se. Situace je už tak velmi složitá a referendum ji může ještě zkomplikovat. Kdyby nebylo platné, věci se mohou zjednodušit a urychlit,“ sdělil předseda brněnské ČSSD Oliver Pospíšil.

Primátorův náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09) ČTK řekl, že se s primátorem Petrem Vokřálem (ANO) snažili o odložení referenda. To se ale nepovedlo. „Nechceme lidem říkat, jestli mají hlasovat a jak. Nicméně nemají dost informací o tom, aby mohli rozhodnout regulérně,“ dodal Kacer.

Jít hlasovat by lidé měli podle Strany zelených i Žít Brno. „Občané by se měli zúčastnit a zakřížkovat ano v obou otázkách,“ řekl primátorův náměstek Martin Ander (SZ). K účasti vyzývá i primátorův náměstek Matěj Hollan (ŽTB), podle kterého je nutné, aby Brňané vyjádřili svůj názor. Podle něj může nastat situace, že obě varianty umístění nádraží budou možné, a město se pak bude řídit referendem.

Hollan ale připouští také možnost rozporu, kdy lidé vyberou variantu, kterou studie označí za neproveditelnou nebo problematickou. „V tom případě bychom museli zvažovat, jak rozhodnout. Pramení to z nešťastného souběhu termínu referenda a výsledků studie proveditelnosti. Patrně bychom v takové chvíli provedli průzkum veřejného mínění, abychom si byli jistí, že rozhodneme ve finále dobře,“ dodal primátorův náměstek.