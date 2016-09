VOLBY 2016: Jihomoravský kraj musí řešit infrastrukturu. Brno je Mekka výzkumu

Bývalému okresnímu městu Břeclav se přezdívá moravská Šanghaj. Je to proto, že na jednoho Břeclavana připadá vlastnictví čtyř kol a v přepočtu na obyvatele je tu po Hradci Králové druhá nejvyšší koncentrace cyklistů. Je to ale trochu znouzectnost, protože městu už roky chybí obchvat, a tak jako nejrychlejší a nejsnazší způsob dopravy vychází jízdní kolo.



Důvodem nejen tohoto infrastrukturního nedostatku je fakt, že soud v roce 2012 zrušil Jihomoravskému kraji zásady územního rozvoje. Jižní Morava je jediné hejtmanství v zemi, které klíčový strategický materiál nemá.

Jeho absence pro kraj znamená, že i když jsou na projekty dálnic, silnic nebo průmyslových center peníze, stejně není možné je stavět. Nynější hejtman Michal Hašek (ČSSD), jehož strana region spravuje v koalici s lidovci, slibuje, že strategický dokument schválí ještě před říjnovými volbami – bude to dva dny před otevřením volebních místností.

„Museli jsme připravit nové zásady, které jsme projednali ve všech okresech. V tom cítím určitý časový deficit a uděláme všechno pro to, aby nové zásady rozvoje uspěly při případných soudních přezkumech a neblokovaly další rozvoj především dopravní sítě,“ říká hejtman Hašek. Z Brna je to kousek do Vídně, což by mělo znamenat čilou turistickou výměnu i hladké dojíždění za prací. Jenomže o modernizaci nádraží pro vysokorychlostní vlaky se dlouhé roky pořádají referenda bez praktického výsledku a dálnice na Vídeň není ani na papíře. Obchvatu se vedle Břeclavi nedostává ani Brnu, Znojmu nebo Mikulovu, není ani vysokorychlostní spojení z Brna do Svitav.

I na poslední chvíli schvalované zásady mají pořád háček, místo rozpisu toho, kde bude jaká strategická stavba v „hlavním“ městě kraje Brně, se v předkládaném dokumentu skví bílá skvrna s otazníkem.

„Jihomoravský kraj nestačil posbírat dost podkladů, aby mohl stanovit vedení důležitých silnic v okolí Brna. Plán bude schválen bez něj a bílé místo se prý doplní v budoucnu. To přinese ještě víc komplikací než dosud, protože stavební uzávěry budou rezervovány pro všechny možné varianty tras silniční sítě, což je oproti dnešku dvojnásobek. Na zablokovaných parcelách se nebudou stavět silnice ani nic jiného,“ uvádí ředitel brněnských strážníků Bohumil Šimek, který do voleb vede kandidáty za hnutí ANO. Na tom, že hlavní problém kraje se jmenuje zásady územního rozvoje, se ostatně shodnou všechny strany a hnutí, jež se o místo v jihomoravském zastupitelstvu ucházejí.

Brno – Mekka výzkumu

I přes to, že se do města málem nedá dostat, se v uplynulých letech podařilo Brno přeměnit v českou Mekku inovací a výzkumu. Před čtrnácti lety oznámila IT firma Flextronics, že odtamtud stahuje výrobu, což znamenalo úbytek dvou tisíc pracovních míst. Jen o rok později vznikl v českém prostoru unikátní projekt Jihomoravského inovačního centra, v němž se sbíhá spolupráce vysokých škol, podnikatelů a krajských politiků. Před čtyřmi lety se vrátil i Flextronics, tentokrát si mezi vinohrady usadil nikoli výrobnu, ale vývojovou centrálu.



Profilace Brna coby české obdoby Silicon Valley si považují i oponenti nynější koalice, jejíž představitelé při budování úzké spolupráce byznysu, univerzit a politiků stáli – prvním hejtmanem byl Stanislav Juránek z KDU-ČSL, na něj v roce 2008 navázal Hašek. „Úroveň vědy, výzkumu a inovací, respektive provázanost vysokých škol se soukromým sektorem je něco, na čem by se mělo dál stavět,“ míní místostarosta Blanska Jiří Crha, jednička na krajské soupisce ODS.



Jenomže zářivá budoucnost brněnského Silicon Valley má i svůj znepokojivý stín. Vědecko-výzkumných pracovišť na jižní Moravě vyrostlo hodně a jejich provoz je zatím mimořádně náročný. Pracoviště se totiž nezvládají financovat sama. Kvůli tomu pořád ve vzduchu visí hrozba vracení evropských dotací, jež pokryly značnou část základní investice. Stát a kraj musejí pět let dokazovat, že projekty jsou udržitelné, jinak by se eura vracela. A pořád zůstává otázka, co se s rozpočtem inovačních center stane, až se pohled Bruselu stočí jinam.

Cíl: nalákat zahraniční vědce

„Obáváme se, že až granty skončí, budou mít centra na kahánku. Jen rozpočet jednoho z největších center – CEITEC – je srovnatelný s rozpočtem celého kraje, takže není myslitelné, aby tuto instituci financoval,“ říká podnikatel Petr Pořízek, lídr společné kandidátky Svobodných a soukromníků. Aby centra fungovala a zvládala se uživit, potřebují mezi své zaměstnance nalákat zahraniční vědce. A jsme zpátky u dopravy, protože bez dobrého spojení na letiště a do okolních států nebude Brno pro cizokrajné mozky přitažlivé.