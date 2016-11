Brněnští radní schválili výběrové řízení na projektanty obou ulic. Opravovat se bude kanalizace a sítě pod povrchem, ale také komunikace. „Benešovu ulici jsme rozdělili na čtyři etapy. Je to přednádražní prostor, potom triangl, kde se otáčejí trolejbusy, zbytek ulice Benešovy včetně autobusového nádraží a poslední je Malinovského náměstí,“ uvedl primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO). Měl by vzniknout samostatný prostor pro tramvaje a pro osobní dopravu, aby se zklidnil provoz. Nyní totiž auta jezdí ve stejných místech jako MHD.



Podle Mrázka není prostor před nádražím komfortní. „Chceme z něj udělat kultivované místo, které bude odpovídat 21. století. Měla by tomu pomoct aktivita Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, protože se rekonstruují některá nástupiště a v plánu je oprava nádražní budovy,“ dodal Mrázek.

Ze Štefánikovy by měl být bulvár s cyklostezkou. Uprostřed mají zůstat tramvajové koleje. Dva pruhy pro auta v každém směru by se však měly sloučit do jednoho a ubude také parkovacích míst. To se nelíbí místním, kteří už několikrát protestovali na zastupitelstvu. Podle nich by v místě nemusela být cyklostezka, protože je v jiných ulicích. Nespokojení jsou i s plánovaným úbytkem parkovacích míst. Podle nich podoba ulice zkomplikuje místním život. Mrázek řekl, že město bude ještě s lidmi jednat.

Brno chce opravit několik důležitých tepen. Loni skončily práce v ulici Milady Horákové za více než 200 milionů, letos zhruba za stejnou částku opravilo Horovu a Minskou. Kromě Štefánikovy a Benešovy ulice plánuje opravit i Údolní nebo Veveří.