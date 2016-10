Původně IT manažerka irsko-malajsijského původu začala s vařením koketovat nejprve v kavárně tehdejší British Council na Národní třídě, brzy však následovaly její vlastní projekty, jako byl zmíněný Angel, Sansho či Le Patio. Dnes se kromě moderní asijské kuchyně specializuje i na kurzy vaření.



Pro návštěvu jsme si vybraly chladný a deštivý den, a tak se těšíme na něco teplého a klidně i ostrého. Podnik je plný a kvůli několika otužilcům, kteří nepochopitelně vysedávají na venkovní zahrádce, zůstávají dveře restaurace dokořán. Dle rezervace to vypadá, že obědvat budeme v jejich těsné blízkosti, odkud nemilosrdně táhne, naštěstí se nám však naněkolikrát podaří najít vlídnější útočiště v závětří.

Buddhova jedenáctka

To už máme za sebou objednávku nápojů. Víno vypadá i chutná neškodně, zato konvička zázvorového čaje, již scezeného, skrývá nemilé překvapení – páchne jako zapařené končetiny po túře. Ani druhý pokus o tentýž nápoj se zázvorovou chutí i vůní není bohužel uspokojivý, ukazuje se, že vada nebyla v nedostatečně umyté konvičce, ale v samotném zázvoru. Nezbývá než přesedlat na nekonfliktní jasmín.

V době oběda se nabízí volba mezi poledním menu (polévka, dva hlavní chody, pět typů suši rolek) a byznys lunchem (dva chody za 280 korun, tři chody za 350 korun); na výběr je ze čtyř předkrmů, čtyř teplých hlavních chodů a tří typů japonských suši rolek, dezert pouze jeden. Z poledního menu volíme masový vývar se zeleninou a nudlemi a red roasted chicken (169 korun), druhý tandem budou představovat chicken karaage bun a green curry prawns and asparagus z byznys menu.



Při čekání na jídlo se porozhlížíme po interiéru a počítáme Buddhy, na které dohlédneme. Zastavíme se u čísla jedenáct. Prostor je jinak dost stísněný a vzhledem k zataženým závěsům i tmavý. Dnes ho téměř kompletně opanovali pražští expati včetně kočárku, vřeštícího novorozeněte a neuroticky pobíhajícího a štěkajícího jezevčíka. Chovají se jako doma v obýváku, zcela bez ohledu na ostatní hosty, a tak degustaci zahajujeme na hony vzdáleny buddhovskému rozpoložení.

Vývar je servírován v menší misce, má správnou teplotu a obsahuje kousky kuřecího masa a jakési pidiknedlíčky z mletého hovězího, pár kousků zeleniny a pevné pšeničné nudle, chicken karaage bun je roztomilá tchajwanská placatá bao houstička, která vypadá jako maličká pita s kouskem smaženého kuřecího, sweet chili majonézou, kouskem okurky a jarní cibulkou. Nadýchaně měkoučká „pita“ je spíchnutá stylovým bambusovým párátkem, kuře je pěkně křupavé, naoranžovělá majonéza mírně pikantní, plátky okurky a kousíčky jarní cibulky dodávají trochu vlákniny. Je to takový chutný asijský hamburgřík, možná by nám spíš ladil k pivu než jako předkrm před hlavním jídlem.

Prezentace green curry prawns & asparagus je jednoduchá: na bílém talíři vedle kopečku rýže spočívá směs hnědozelené kari pasty, pěti větších krevet i s ocáskem, pár hlaviček pěkně křupavého zeleného chřestu, vše bohatě posypané thajskou bazalkou. Celek je velmi lahodný, aromatický, poměrně pálivý, omáčka co do hustoty dobře vyladěná, zkrátka krmě plná chutí a vůní Orientu. Hlavní chod denní nabídky sestává ze dvou kousků kuřecího stehna, upečeného tak akorát, aby nebylo syrové, od kosti rozhodně neodpadává. Červená kari pasta vůbec nepálí tolik, jak jsme si představovaly, a je jí poskrovnu, takže jasmínovou rýži do sebe soukáme v podstatě nasucho.

Trochu klidu, prosím!

Oběd zakončujeme zmrzlinou se slaným karamelem a Sofiinou stálicí – teplým datlovým dortíkem s karamelovou omáčkou zvaným sticky toffee. Jeho přesladká chuť je zdařile neutralizována vrstvou crème fraîche. Slaná karamelová zmrzlina chutná, nepřekvapivě, sladko-slaně a má sametově hladkou texturu. Náš vztah k tomuto před pár lety supertrendy dezertu mezitím poněkud otupěl, vždy se totiž přesvědčíme, jak se jeho slaná chuť ke konci příliš prosazuje a vadí, zdejší provedení je ale jinak na jedničku. Riskujeme šálek zdejšího Nespressa, další čajový obřad by nám v tuto chvíli zaváněl masochismem. Už jsme se o tom zmínily několikrát: Nespresso v restauracích nás otravuje, a když už si ho tam pěstují, alespoň by mohli nabídnout výběr z kapslí – jejich intenzita i chuť se od sebe natolik liší, že si každý může vybrat dle svých preferencí.

Platíme 758 korun a rekapitulujeme dnešní zážitek. Kvitujeme kohoutkovou vodu ochotně a zdarma, sklenička vína k menu za 60 korun je také fér, celková atmosféra však byla bohužel všechno jiné než klidně příjemná, k hlučícím expatům totiž ke konci našeho oběda přibyly ještě dvě matky s objemnými kočáry. Na rovinu: jíst v prostředí, kde brečí malé děti, a které jim není primárně určeno, nám přijde nefér k nim i k zákazníkům. Dnešní trend brát své ratolesti úplně všude tomu však bohužel nahrává. Vřele sympatizujeme s jistým německým majitelem kavárny, který na ni vyvěsil ceduli Dětem vstup zakázán. Podle něho mají matky s dětmi určitého věku chodit na hřiště, nikoliv do kavárny a do jeho podniku nesmějí údajně ani psi.



Co říci závěrem? Prostředí ani servis nám navzdory přítomnosti buddhovské jedenáctky neučarovaly, servírky působily docela vystresovaně a uštvaně, chyběla jim dobrá nálada a klid z nich nevyzařoval ani omylem, jídlo bylo v zásadě dobré, leč na pořádnou jízdu chuťových pohárků si musí člověk zřejmě počkat do večera, respektive do 17. hodiny, kdy se začínají podávat speciály a degustační sety.