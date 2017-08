MACHÁČEK: Bude v letadlech zase více místa na nohy?

Tohle je zpráva, která v době dovolených bude zajímat leckoho, kdo absolvuje nebo už prožil nějaký nízkonákladový let na dovolenou.

Agentura Bloomberg informuje o tom, že americký soud nařídil federálnímu regulátorovi letecké přepravy FAA zrevidovat standardy na prostor pro nohy a na minimální šíři uličky, především s ohledem na bezpečnou evakuaci v případě nutnosti. Nejde tedy o regulaci vyvolanou primárně stížnostmi na nepohodlí. Důležité je, že rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy přepravci plánují zmnožení sedadel v letadlech a ještě další zmenšení už tak nesnesitelně malého prostoru.

Je to asi regulace, kterou většina lidí spíše přivítá. K bodu obratu sice dochází zatím jen v Americe, ale do Evropy to – jako většina věcí – dříve nebo později dorazí také. Momentálně ale třeba v Británii registrované nízkonákladovky jako Ryanair nejvíce řeší, jestli budou moci po Evropě a nad Evropou vůbec létat, až Británie za rok a půl vystoupí z EU, protože britská vláda například podle šéfa Ryanairu nemá ani plán A, ani plán B. A letecká spojení se plánují dlouho dopředu a dovolené se také prodávají třeba s ročním předstihem....

Komentátor Financial Times Wolfgang Münchau má jedno silné doporučení pro umírněné zastánce brexitu i příznivce setrvání Británie v EU. Následujte návrhy ministra financí Philippa Hammonda, který se soustředí na tranzitní dohodu. Ta může řešit prakticky všechny potenciální problémy: nebezpečí „pádu z útesu“, až Británie v březnu 2019 opravdu vystoupí z EU, nezdar vyjednávání článku 50 Lisabonské smlouvy – tedy především otázku závěrečného výstupního účtu. Zároveň se v rámci tranzitní dohody získá čas na vyjednání úplně nové obchodní dohody mezi Británií a EU.

Zastánci setrvání Británie v EU se mohou po roce 2022 soustředit na opětovný vstup do EU podle článku 49 Lisabonské smlouvy. Z těch, kterým bylo v době loňského referenda dvanáct let, budou už dávno dospělí voliči. Spousta zastánců brexitu už nebude mezi námi. Mladí lidé se už tentokrát budou registrovat a volit apod.

Jediné riziko prý spočívá v tom, že debata bude opět bezhodnotová a utilitární ve smyslu „počítání fazolí“. EU tentokrát sice nepřipustí žádné výjimky a opt-outy, ale to tolik nevadí. Británie už stejně bude trpět akutním nedostatkem lékařů, sester apod. Co se eura týče, Británie by asi výjimku nedostala, ale podívejme se na Švédsko a Polsko, píše Münchau. Také nemají výjimku, ale s jejich vstupem do eurozóny nikdo reálně nepočítá....

Bývalý šéf amerického Fedu Alan Greenspan předpovídá Americe stagflaci, kterou nezažila od 70. let. Stagflace představuje mix ekonomické stagnace či velmi pomalého růstu a relativně vysoké inflace.

Éra pomalé expanze doprovázené nízkou inflací skončí. Nikoli kvůli vysokému ekonomickému růstu, ale kvůli vysokému růstu cen.

Greenspan byl dlouhá léta oslavován jako největší ekonomický guru a prorok, ale po vypuknutí hypoteční a bankovní krize v roce 2008 jeho hvězda pohasla. Především proto, že skutečně věřil, že se riziko přenese od laiků k expertům, kteří s ním umějí zacházet.

Uvidíme, jak mu to vyjde tentokrát. Zajímavá je otázka, jestli by podobný vývoj – byť se zpožděním – potkal i evropskou ekonomiku.

„Autor je předsedou spárvní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“