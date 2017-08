Bude ze mě mega ikona, uhádla před lety Little Simz. Vystoupí na Hip Hop Kempu

PRAHA Kde myslíš, že budeš za pár let? ptali se jí před třemi roky novináři. „Bude ze mě mega ikona,“odpověděla tehdy devatenáctiletá britská rapperka Little Simz s milým úsměvem a lehkým humorem v hlase. Dnes stojí na velkých stagích vedle zvučných jmen a rozhodně si nemusí připadat nepatřičně. Už příští týden vystoupí jako jedna z největších lákadel na českém Hip Hop Kempu v Hradci Králové.

Mladá a talentovaná rapperka Little Simz, která vystupovala například Royal Albert Hall nebo Sněmovně lordů, je už zcela po právu řazena mezi velké hvězdy rappového světa. Svůj talent předvede již ve čtvrtek na Hip Hop Kempu.

Když vystupovala na začátku roku 2016 poprvé v Česku, do pražského klubu Chapeau Rouge se na velkou naději britského hip hopu přišlo podívat pár desítek lidí.

Mladá hudebnice a příležitostná herečka, vlastním jménem Simbiatu „Simbi“ Ajikawo, se po více než roce a půl vrací před české publikum. Tentokrát už jako nepřehlédnutelná muzikantka a jedna z hlavních postav hiphopového festivalu. Na pódiu doprovází Gorillaz, Lauryn Hill nebo pověstné Nas.



Už v roce 2016 světová média o krásné rapperce psali pozitivní recenze. Tvrdili, že jen kvůli jejímu odmítání zapadnout do předepsaných představ o tom, jak by měla znít britská hudba, by neměla být ignorována.



Sama už tehdy věděla, že má velké ambice stát se hvězdnou ikonou. Zároveň si uvědomovala i to, že nemá příliš velkou podporu. „Lidé pravděpodobně řeknou, že je nemožné něčeho takového dosáhnout v mém věku,“ tvrdila tehdy v rozhovorech. Pravdou ale je, že Little Simz nyní svým svérázným stylem dobývá rappový svět.

Prestižní soutěž časopisu Forbes ji dokonce zařadilo mezi 30 úspěšných lidí pod 30 let. Získala kladné recenze na album A Curious Tale of Trials + Persons z roku 2015 i na o rok mladší desku Stillness in Wonderland. Na cenách MOBO byla nominována tři roky za sebou. Jednou jako „nejlepší nováček“, nominaci získala také v kategorii za „nejlepší hip hop“. V následujících letech pak i jako „nejlepší ženský hudební výkon“ a znovu „nejlepší hip hop“.

Little Simz se nezapadá do žádných předsudků o tom, jak by se ženy ve světě rapu měly prezentovat. Slova používá jako zbraň a odmítá se držet britskými rappery diktovaných ideálů, ačkoli jí genderové stereotypy příliš netrápí.

Její hudba je upřímná, citlivá, zároveň dokáže být drsná, leckdy víc než u některých mužských kolegů. A přesto nezapadá do stylu amerického tvrdého rapu, který ji přijímá lépe než kolegové v její domovině. Možná právě proto je Little Simz je těžký oříšek pro ty, kteří rádi umělce škatulkují.