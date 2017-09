Budou Francouzi platit za polonahou vévodkyni? Trump rozhodne o ‚dětských‘ migrantech

Americký prezident Donald Trump dnes oznámí, zda zruší program, který legalizoval pobyt dětských migrantů v USA. Francouzský soud rozhodne o penězích pro vévodkyni Kate za zveřejnění jejích polonahých snímků. A v Německu začne soud ve sledované kauze Afghánce, který měl zavraždit německou studentku.

Trump rozhodne o “dětských“ migrantech. Americký prezident Donald Trump má dnes oznámit, zda naplní svůj předvolební slib a zruší program DACA, díky němuž mohou v USA legálně žít migranti pobývající v USA od dětství – zajišťuje jim dočasnou ochranu před vyhoštěním a pracovní povolení. V programu, který odstartovala Obamova vláda, je přes 700 tisíc lidí. Newyorský guvernér Andrew Cuomo v pondělí oznámil, že se případnému zrušení programu známého pod zkratkou DACA pokusí zabránit soudní cestou.

Desetimiliony za polonahou vévodkyni. Francouzský soud by měl dnes zveřejnit rozsudek v kauze zveřejnění fotografií polonahé vévodkyně Kate, manželky prince Williama. Britský královský pár, který v pondělí oznámil, že je na cestě jejich třetí potomek, požaduje za zveřejnění snímku francouzským časopisem Closer v roce 2012 odškodné v přepočtu přes 40 milionů korun.

Poslancům končí prázdniny. Odpoledne začne po letních prázdninách řádná zářijová schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by se měli zabývat zejména předlohami, které jim vrátil Senát. Jde mimo jiné o změny v kontrole zpravodajských služeb, novelu zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí a návrh zákona o kontrole veřejných financí. Mohli by se dostat také ke schvalování pařížské klimatické dohody. Zahálet nebude ani sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů, která dnes začne zpracovávat závěrečnou zprávu.

Žlutý piknik a karavany. Horkou část volební kampaně dnes zahájí hned dvě politické strany KDU-ČSL chystá „žlutý piknik“, Strana zelených bude navštěvovat ve dvou karavanech celkem 82 měst po celém Česku.

Europeníze v Praze. Jak to v Praze vypadá s čerpáním evropských peněz? To se nejspíš dozvíme během dnešního jednání rady hlavního města. Na programu je i rozšiřování městského kamerového systému či strategie pro rozvoj tramvajových tratí.

Promluví obžalovaní ze Studénky. Přednesem závěrečných řečí dnes bude pokračovat projednávání kauzy železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku, kde v roce 2008 do trosek zříceného mostu narazil vlak. Nehodu nepřežilo osm lidí. Žalobce chce pro všech deset obžalovaných nepodmíněné tresty vězení v rozmezí od tří do šesti let.

Soud s Afgháncem, který se vydával za mladšího. V Německu mezitím začne soud s mladým Afgháncem, který je obžalován ze znásilnění a vraždy německé studentky. Případ vzbudil v sousední zemi velké diskuze, mimo jiné i proto, že o něm neinformovala veřejnoprávní stanice ARD. Ta se hájila tím, že ne všechny vraždy mají společenský, celostátní nebo mezinárodní rozměr. Afghánec tvrdil, že je mu 17 let, lékařská prohlídka však prokázala, že muž je starší, než uvedl ve své žádosti o azyl. Hrozí mu tedy výrazně vyšší trest než jako mladistvému.