Volume či mobilní signál, hodnotí nové logo KDU-ČSL a STAN experti

Podle předsedů obou stran má nové logo koalice Lidovci a Starostové symbolizovat budování společnosti odspodu. Rostoucí žluté sloupce dle nich postupně představují rodinu, obec, region a stát jako celek. Logo má být zároveň symbolem růstu síly.

Marketingoví odborníci oslovení serverem Lidovky.cz zmiňovaný růst nezpochybňují, stranami zmiňované prvky však v logu nevidí. „Snad při troše fantazie si mohu představit stavební kameny, které by mohly rodinu symbolizovat,“ okomentoval Eduard Piňos. Na zástupce marketingové společnosti Ogilvy působí emblem jako kombinace nesourodých elementů. „Myslím, že záměr symbolizovat propojení lidovců a starostů moc nevyšel,“ doplnil Piňos.

Podobný názor jako on zastává i Rostislav Starý z agentury Konektor Social. „Jako problém vnímám to, že se nepovedlo víc provázat obě strany tak, aby logo lépe ukazovalo sjednocený subjekt, pevné partnerství. Na mne to působí jako dvě strany vedle sebe,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Vedle nekompaktnosti pak uskupením vytýká, že použila symbol, který pro ně není typický. „Chybou loga je, že staví na symbolu, který je neoddiskutovatelně spojen s mobilním signálem a to omezuje jeho užití samo o sobě. Není to grafický prvek, který by sám o sobě jednoznačně směřoval k lidovcům se starosty,“ zhodnotil Starý.

Grafika bez nápadu

Odborníci se zároveň shodují, že stranám se nepodařilo naplnit ani pravděpodobný záměr, a to působit dynamicky a moderně. Grafická realizace je podle nich bez nápadu, což nezachrání ani použití aktuálních trendy fontů či dobře zvolená barevná kombinace modré se žlutou.

Podle dalšího specialisty na marketing Karla Křivana není tak důležité, jak samotné logo vypadá, ale jak s ním budou lidovci se starosty nadále pracovat. „Sice mi připomíná spíše volume, u politických stran ale dneska není tak klíčové logo, jako celý vizuální styl. Se vzrůstajícími sloupy jde pracovat samostatně a můžou fungovat bez spodních názvů,“ řekl. Právě názvy obou stran v logu dle něho mohou představovat překážku.

„Nejlepší by bylo, kdyby si zvolily jednorázový název pro volební kampaň, s kterým se dá pak lépe pracovat. Chápu ale, že nemají dostatek času to lidem říct,“ uvedl Křivan s tím, že pro voliče by nové jméno mohlo být matoucí. Nemuseli by totiž vědět, že jde o KDU-ČSL a STAN.

Obě strany jednaly o vzniku volební koalice od loňského prosince, vedení lidovců a starostů její vznik potvrdila v dubnu. Vytvoření koalice, která pro vstup do Poslanecké sněmovny potřebuje překročit hranici deseti procent, by teoreticky ještě mohl zvrátit sjezd KDU-ČSL, to ale předseda partaje Pavel Bělobrádek neočekává.