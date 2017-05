Kajínek: Na svobodě nebudu pasivní. Od snahy o obnovu procesu neupustím

Rozhovor pro server Novinky.cz zprostředkovala Kajínkova přítelkyně. Vězeň se v něm například řekl, že se na svobodu už velmi těší, a i když neví, co přesně mu život přichystá, chce si užívat klidu. To potvrzuje i tím, že hned po propuštění nasměruje své první kroky domů.

„Těším se na to, že budu moci zavřít dveře bytu zevnitř, nejpozději tam soukromí budu mít určitě. Teď nemám soukromí žádné. V tomto směru si jedině polepším,“ řekl Kajínek.



„Musel jsem se smát, když jsem slyšel Kroupu (Janka Kroupu, novináře - pozn. red.), že i ty hodinky jsou teď jiné. Nevšiml jsem si, že by měl někdo ve věznici modernější hodinky než já,“ uvedl vězeň. Ve svém životě na svobodě prý nechce být pasivní. „Nenechávám si teď koupit mobil, abych ho už potom měl. Já si ho vyberu sám. To je ten život na svobodě, na který se těším,“ doplnil.



Nejznámější český odsouzený vrah stále opakuje, že to nebyl on, kdo před 23 lety zabíjel. Avšak kdo čin spáchal údajně neví. Dle vlastních slov se o obnovu a prokázání neviny snažil už 23 let, takže nevidí důvod, proč by měl nyní přestat. „V tomto směru věřím v úspěch. To, co žiju teď, není úspěch, to je zázrak,“ dodal.