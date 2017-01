Bush starší má opustit jednotku intenzivní péče. Jeho zdravotní stav se zlepšil

HOUSTON Bývalý americký prezident George Bush starší, který byl před týdnem hospitalizován se zápalem plic, by měl za jeden až dva dny opustit jednotku intenzivní péče. Oznámil to v neděli mluvčí rodiny Bushových s tím, že to umožňuje jeho zlepšující se zdravotní stav.

V nemocnici v texaském Houstonu byla kvůli únavě a kašli preventivně hospitalizována i jeho 91letá manželka Barbara. Podle mluvčího si pobyt v nemocnici prodloužila, aby byla poblíž svému 92letému manželovi.

Bývalý americký prezident Bush má zápal plic, leží na jednotce intenzivní péče Bush, jenž byl hlavou USA v letech 1989-1993, žije v Houstonu se svou ženou Barbarou. Jeho syn George Bush mladší usedl v Bílém domě v roce 2001 a znovu byl zvolen v roce 2004. Bush starší je také otcem bývalého guvernéra Floridy Jeba Bushe, který loni neúspěšně usiloval o republikánskou nominaci do prezidentských voleb. Bush starší se v posledních letech pohybuje na kolečkovém křesle a v roce 2014 byl dvakrát hospitalizován, jednou na několik týdnů se zápalem plic a podruhé kvůli dýchacím potížím. V roce 2015 si po pádu v rodinné rezidenci ve státě Maine poranil krk. Od svých devadesátin se na veřejnosti příliš neobjevuje. Šestého ledna oslavil s manželkou Barbarou 72. výročí jejich svatby.