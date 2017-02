Býk utekl z jatek a proháněl se ulicemi newyorského Queensu

VIDEO: Býk utekl z jatek a proháněl se ulicemi New Yorku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

PRAHA Policisté v New Yorku naháněli několik hodin býka, který uprchl z místních jatek. Zřejmě ho vyděsil hluk při přesunu skupiny krav. Zvíře ve svém útěku pokračovalo i poté, co ho zasáhlo několik uspávacích střel. Mezitím zdemolovalo pár zahrad a plotů. Během převozu do zvířecího centra zemřelo.