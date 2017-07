Byl by to velký zázrak, komentuje velvyslanectví v Bulharsku pátrání po nezvěstné české dívce

„Informace mám pouze zprostředkovaně od svědků nešťastné události. Zapojili jsme se v momentě, kdy odváželi třináctiletou sestru pohřešované do nemocnice na posttraumatické oddělení,“ řekl LN zástupce velvyslance v Bulharsku Jaroslav Kamas.

Neštěstí se podle svědků stalo večer. Jednašedesátiletá rodinná přítelkyně se spolu s jedenáctiletou dívkou vydaly koupat, poté strhly je ale mořské proudy. Na místě nebyl plavčík, který měl po pracovní době. Jedenáctiletá sestra pohřešované zůstala na pláži a přivolala pomoc.

Pobřežní hlídka na místě našla tělo ženy, která i přes poskytnutí první pomoci zemřela. Tělo dívky se zatím nepodařilo nalézt. Pátrací akce stále probíhají. Podle Kamase nepředpokládají, že by mohla být naživu. „Byl by to zázrak,“ říká.

„Máme hotel u pláže. Včera večer, asi okolo půl sedmé, jsme slyšeli volání o pomoc. Viděli jsme, že se někdo topí. Seběhli jsme z patnáctého patra dolů. Nějací lidé už tam skákali za paní, která se topila. Bohužel se tam topilo i dítě, které jsme neviděli,“ popsala událost pro TN.cz jedna ze svědkyň.

Podle slov zástupce velvyslance byli svědci neštěstí mimořádně nápomocní a příkladně poskytli první pomoc. Postarali se i o vystrašenou holčičku, která zůstala na pobřeží. Uvedli také, že záchranná služba přijela až po značně dlouhé době a její počínání bylo laxní. „Zdejší zdravotnictví není na příliš vysoké úrovni, je velký rozdíl mezi státními a soukromými nemocnicemi,“ uvedl Kamas.

Na dotaz LN, zda bude velvyslanectví apelovat na místní úřady, aby zkvalitnily zdravotnické služby, uvedl Kamas: „Probereme to na velvyslanectví. Zatím nechceme rýpat do vosího hnízda, mohlo by to mít přesně opačný účinek, než jaký si přejeme.“

Do Bulharska v současné době směřuje zhruba o 40 % českých turistů víc než v minulých letech. I tak je ale nárůst případů, které řeší tamní české velvyslanectví ve spojitosti s turismem, nepoměrně vysoký. „Na to, že jsme stále v první polovině sezóny, už bohužel evidujeme čtyři mrtvé Čechy, z toho tři utonulé, jeden zemřel kvůli mozkové příhodě. Obvykle zde během léta zemře pět Čechů. Řešíme také množství krádeží, ztrát dokladů. Měli jsme tu také havárii autobusu,“ připomíná Kamas.