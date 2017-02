‚Morálně problematická fotografie vraždy.‘ Snímek roku vyvolal kontroverze i mezi porotci

Devítičlená komise, která o vítězi rozhodovala, se sešla v Amsterdamu na začátku února. Podle informací magazínu Time měli porotci v otázce snímku roku značně rozdílné názory. Zdroje blízké porotě magazínu sdělily, že vítězná fotografie získala pouze prostou většinu, pět hlasů ku čtyřem.



Předseda odborné poroty Stuart Franklin s výběrem této fotografie nesouhlasil. „Ačkoliv jsem byl pro, aby fotografie získala ocenění v kategorii aktualita, byl jsem silně proti, aby se stala snímkem roku. Spor jsem těsně prohrál. Hlasoval jsem proti,“ uvádí Fraklin ve svém článku na serveru the Guardian.

„Burhan Ozbilici je významný fotograf, o tom není pochyb,“ napsal předseda poroty. „Je to ale fotografie vraždy. Vraha a zavražděného na jednom snímku a morálně je její publikace stejně problematická jako teroristické stínání hlav,“ podotkl Franklin.

„Byla to velmi složitá volba,“ řekla fotografka Mary Calvertová, která byla také součástí poroty. Calvertová ale rozhodně nepochybovala o tom, že Ozbiliciho snímek měl zvítězit. „Bylo nám jasné, že tato fotka zvítězí. Byl to důležitý snímek, který má šanci zachytit jen málo z fotožurnalistů a to tak jednou za život. Tu fotografii zaznamenali po celém světě. Myslím, že jen málo lidí ji nespatřilo.“



Ve chvíli, kdy turecký policista začal 19. prosince v galerii turecké metropole střílet na ambasadora Andreje Karlova, se všichni přítomní skrývali a báli o život. Turecký fotograf riskoval a nafotil sérii snímků, kterou nazval Vražda v Turecku. Karlova zabil na vernisáži v ankarské galerii 22letý Mevlüt Mert Altinta, kterého turecká policie zastřelila.

Žurnalismus potřebujeme

„Okamžitě jsem se rozhodl dělat svou práci, mohl jsem být zraněn, možná i zemřít, ale přinejmenším musím reprezentovat dobrý žurnalismus,“ řekl Ozbilici serveru Washington Post. „Žurnalismus byl v posledních letech přehlížen a tento snímek dokazuje, že jej potřebujeme,“ mínil.

Vítězný snímek byl vybrán z 80 408 fotografií, které do soutěže poslalo 5034 fotografů. Porota nakonec udělila ceny v osmi kategoriích 45 fotografům z 25 zemí. Jejich snímky často přibližují hlavní události loňského roku, konflikty v Iráku a Sýrii, migrační krize či smrt kubánského lídra Fidela Castra. Byly mezi nimi ale i například záběry toho, jak lidstvo ničí přírodu. Český fotograf Michael Hanke skončil ze tří oceněných na druhém místě za snímky z šachového turnaje.