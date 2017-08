Byl to hrozný hukot, říkají o větrné smršti lidé z Bohuslavic

BOHUSLAVICE(NÁCHODSKO) Lidé z Bohuslavic nad Metují, které v pátek odpoledne zasáhla ničivá větrná smršť, se shodují, že při hlavním náporu větru byl slyšet hrozný hukot. Lidé z oken sledovali, jak po zahradách létají kusy střech a běsnící živel vyvrací stromy v zahradách.

V Bohuslavicích jsou stopy ničivého živlu patrné téměř na každém kroku, u mnoha domů jsou hromádky rozbitých tašek, na zahradách leží kusy plechů ze střech a větve. Před obecním úřadem vichr zvedl betonový kryt hlavního uzávěru plynu a rozbil ho na malé kusy. Náporu větru neodolala ani dřevěná autobusová zastávka, vichr dokonce ohýbal dopravní značky.



„Byl to mžik, šlo to ve dvou fázích, na konci vesnice se asi srazila teplá a studená fronta a pak už to frčelo. Jeden ze sousedů říkal, že viděl, jak se na vesnici valí dvě točící turbíny úplně mléčného vzduchu,“ řekl Svatoslav Jeník, kterému smršť poškodila část střechy a poničila zahradu.

Problémy mu také dělá, že nejde elektřina. „Mražáky vyházíme, protože elektřina půjde asi až v pondělí kvůli poničeným přivaděčům. Máme alespoň dobrý zážitek, ale hlavně že jsme v cajku,“ řekl Jeník, který se po větrné smršti snažil dovolat meteorologům, aby se ujistil, že už další nápory větru nehrozí. „Zklamalo mě, že mě odkázali jen na placenou linku, takže jsem raději zavolal svým známým na hradecké letiště, kteří mi řekli, že už je to naštěstí pryč,“ řekl Jeník.

Skutečnost, že při větrné smršti nebyl v obci nikdo zraněný, označila za obrovské štěstí sedmašedesátiletá žena žijící v domku na dohled od kostela. Vítr poškodil střechu jejího domu, zlomil hrušeň v rohu zahrady a zdemoloval skleník. Na zahradě leží také kusy plechu a střešních tašek z okolních domů. „Byla to jen chvíle a taková spoušť, žiju tady celý život a nikdy jsem nic podobného nezažila,“ říká žena do řevu motorových pil, kterými muži rozřezávají popadané stromy.



Přímo u hlavní silnice na Hradec Králové vzal vítr z rekonstruovaného domu celou střechu, na místě v sobotu dopoledne jeřáb sundával komín, který vichr vyvrátil, na trávníku u domu ležely rozházené kusy štítové zdi. „Komín byl úplně nový. Odneslo to celou střechu a dokonce zbořilo nově postavené příčky v prvním patře,“ řekla žena postávající na zahradě vedle vyvrácených stromů.

K domu mezitím přicházeli další pomocníci s pracovními rukavicemi, které žena rozesmála svým prohlášením, že původně rekonstrukci domu neplánovali takhle rozsáhlou. „Hlavní ale je, že se nikomu nic nestalo,“ podotkla.